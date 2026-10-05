La Universidad de Alcalá abre con ceremonia solemne el nuevo curso académico en Guadalajara

La Universidad de Alcalá ha celebrado hoy el acto de presentación del curso académico 2026-2027 en su campus de Guadalajara. La cita comenzaba frente al Palacio del Infantado con la formación de la comitiva académica, compuesta por integrantes de la comunidad universitaria, revestidos con el traje académico.

Tras un breve recorrido hasta la Iglesia de los Remedios, paraninfo de la UAH en Guadalajara, daba comienzo el acto académico con la lectura del balance anual del curso académico 2025-2026 a cargo del vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, Jesús del Olmo.

Posteriormente, Ignacio Martínez Mendizábal, catedrático de Antropología Física de la Universidad de Alcalá y codirector del proyecto de investigación sobre los yacimientos de Atapuerca, ha impartido la conferencia inaugural titulada ‘Lo que nos hace humanos’.

En su intervención el rector de la UAH, Carmelo García, ha destacado que "la Universidad ha querido salir a la calle y hacerse visible".

"Queremos que esta ciudad se sienta cada vez más universitaria” ha añadido y ha hecho referencia aque la UAH es una universidad singular, asentada en dos comunidades autónomas.

Por otro lado, Carmelo García ha destacado la importancia de contar con el compromiso de las administraciones y una financiación estable que permita a las universidades públicas crear nuevas plazas y titulaciones, inversión en infraestructuras y políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

“Queremos seguir ampliando nuestra oferta con esa visión de conjunto, escuchando lo que necesitan las empresas y los servicios públicos, y estrechando también la colaboración con la Formación Profesional para que quienes quieran continuar sus estudios encuentren más oportunidades de hacerlo” -ha señalado.

En el acto han estado presentes el presidente regional, Emiliano García-Page, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos.

La Universidad de Alcalá comienza este curso académico con más de 3.500 estudiantes matriculados en estudios de grado y posgrado, cerca de 500 docentes y medio centenar de miembros en la plantilla de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), además de desarrollar 39 proyectos de investigación. Actualmente oferta, 10 titulaciones de grado, 3 dobles grados y 2 másteres universitarios; precisamente este curso se graduará la primera promoción del último grado implantado en el Campus de Guadalajara, el de Matemáticas y Computación.

La previsión es que la oferta docente siga creciendo en los próximos años con la puesta en marcha de dos másteres conjuntos con la Universidad de Castilla-La Mancha (máster en Gestores Administrativos y máster en Gestión Sanitaria), el nuevo grado en Derecho y máster de Acceso a la abogacía, y un posgrado oficial en Ingeniería industrial y logística.

Uno de los hitos destacados del nuevo curso será el fin de las obras de rehabilitación del antiguo Colegio de Las Cristinas a finales de este año.

El objetivo es que el nuevo campus universitario de Guadalajara arranque, aunque de forma gradual, para el próximo curso.

Actualmente están urbanizando los accesos y se han encontrado nuevos restos arqueológicos, tal y como ha señalado el rector de la UAH, Carmelo García.

El rector también ha avanzado que están estudiando la posibilidad de levantar una futura residencia de estudiantes para facilitar el acceso a la vivienda a los nuevos alumnos que se incorporen al campus de Guadalajara. Se estima que serán entre 3.000 y 4.000.