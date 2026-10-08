Preacuerdo en el nuevo convenio de logística de Guadalajara

La patronal y los sindicatos han llegado a un preacuerdo sobre el nuevo convenio de logística de Guadalajara para los próximo 4 años.

Se logró casi de madrugada tras una jornada maratoniana.

Se garantiza el poder adquisitivo con subidas salariales del 4,25% en 2026 (atrasos desde el 1 de enero), 3,5% en 2027, 3,5% en 2028 y 3% en 2029, con cláusulas de revisión vinculadas al IPC real. Además se reduce jornada a 1.784 horas anuales, se mejoran los pluses de fines de semana y festivos, pasando el sábado a 15 euros y el domingo/festivo a 25 euros inicialmente y se amplía la bolsa de acompañamiento, hasta alcanzar las 30 horas anuales en 2029; además de incluir nuevas garantías en prevención de riesgos y manipulación manual de cargas.

Álfredo Ávila, responsable regional de Logística de UGT-CLM, lo califica de insuficiente y asegura que para CCOO han primado intereses que no son los de la logística.

Javier Morales, secretario general de CCOO en la provincia de Guadalajara ha hecho una valoración muy positiva poniendo en valor la reducción de dos horas y nuevas medidas en salud laboral.

Si queda ratificado en asamblea, UGT desconvocará la huelga planteada unilateralmente del 28 de octubre al 2 de noviembre y que UGT califica de espaldarazo para el preacuerdo.