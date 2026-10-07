Se inicia en Guadalajara la campaña de vacunación de gripe y COVID para adultos

Hoy ha comenzado en la región la campaña de vacunación de la gripe para la población adulta que se ha adelantado respecto a otros años por la alta incidencia de casos registrados.

En total hay preparadas cerca de 600.000 dosis de vacuna en toda la región que en el caso de la gripe son trivalentes; es decir, cubren 3 cepas de mayor circulación (H1N1, H3N2 y gripe B) para dar mejor cobertura a la población.

La vacuna se aconseja especialmente a las personas mayores, personal sanitario y sociosanitario, pacientes crónicos y personas especialmente vulnerables, embarazadas y población infantil.

El objetivo es alcanzar el 75% de cobertura.

Inicio de la campaña de vacunación de la gripe en el Centro de Salud del Alamín | Onda Cero Guadalajara

Pilar Cuevas, delegada provincial de Sanidad de Guadalajara, ha visitado hoy junto a otros responsables y profesionales sanitarios el Centro de Salud del Alamín en este inicio de campaña.

Además de la vacuna de la gripe; se vacuna frente al Covid a la población de riesgo y como novedad, también frente al virus respiratorio sincitial (VRS) especialmente para adultos vulnerables.

Desde el SESCAM llaman a la población a vacunarse como un acto de responsabildad y prevención.

En ello ha insistido también Elena Martín, directora gerente del Área Integrada de Guadalajara, también presente en el centro del Alamín. Ha corroborado que hay más casos de gripe respecto al año pasado y se han adelantado.

"Hay un índice importante de gripe y de COVID también" -ha dicho.

Martín ha explicado que se puede pedir cita previa a través de la app 'Mi Salud Digital'.

La campaña frente a la gripe concluirá el próximo 31 de marzo.