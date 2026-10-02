Gobierno y oposición se enfrentan en el Debate del Estado de la Ciudad de Guadalajara

Hoy se ha celebrado el Debate sobre el Estado de la Ciudad en Guadalajara con un gobierno de PP-Vox que ha destacado la transformación de la capital alcarreña y una oposición que habla de descontento social y falta de avance real.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha situado en un 96% de ejecución el pacto de gobierno PP-Vox. Ha presentado a Guadalajara como la ciudad más segura de la región y la locomotora de Castilla La Mancha destacando las 599 viviendas protegidas que están en marcha.

Ha cifrado en 30 millones de euros la obra ejecutada y ha asegurado que se ha realizado el mayor impulso inversor de la última década en una apuesta clara por cuidar y mejorar la ciudad.

La oposición no comparte la visión de la alcaldesa.

Desde el PSOE, el exalcalde Alberto Rojo la ha acusado de gobernar sin escuchar a la ciudadanía. Ha mencionado las 10 chapuzas que -a su juicio- se han realizado en esta legislatura de PP-Vox. Entre ellas, la remodelación de la calle del Chorrón, el proyecto de scalextric o la gasolinera junto al Puente Árabe.

Rojo ha acusado a Guarinos de llevar a cabo una política basada en la falta de diálogo y la rectificación.

Desde AIKE, su portavoz Susana Martínez, ha coincidido en utilizar el término “chapuza” para calificar la gestión del ejecutivo municipal y en subrayar -como también lo ha hecho el PSOE- la subida del IBI, los problemas de limpieza de la ciudad con plagas de ratas o cucarachas o la nueva zona azul.

Dede el PP han ahondado en las críticas a la herencia recibida de Alberto Rojo.

La alcaldesa le ha dicho literalmente que dejó la ciudad "hecha unos zorros"; y han vuelto a hacer referencia a los 23 millones de agujero económico que se encontraron.

El portavoz del PP, Alfonso Esteban, ha destacado la estrategia transformadora de la ciudad o el esfuerzo inversor que asciende a más de 60 millones incluyendo los fondos europeos EDIL.

Esteban ha sacado pecho del nuevo contrato de limpieza que supondrá una inversión de más de 500.000 euros anuales durante los próximos cuatro años. Tanto la alcaldesa como él han mencionado el contratro de autobuses que contempla la renovación de la flota y nuevas líneas pero su licitación quedó desierta. Eso es lo que les ha echado en cara la oposición.

Por su parte, el portavoz de Vox, Víctor Morejón, se ha centrado en sus áreas de gobierno como seguridad, turismo, comercio, servicios sociales y cultura.

Durante el pleno ha habido ataques que han entrado en el terreno de lo personal y críticas elevadas a la política nacional o autonómica.

No han faltado referencias al Fuerte de San Francisco, al agua y la solicitud del concesión del Canal de Isabel II al Sorbe o sobre la vivienda y los decretos que se votan este viernes en el Congreso.

La alcaldesa y el portavoz del PP ha echado en cara a Alberto Rojo, que es diputado nacional, haberse ausentado del pleno para ir a votarlos a Madrid.