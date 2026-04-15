La Feria 'Logistic Spain' reúne en Guadalajara lo último en Logística

Esta mañana se ha inaugurado la quinta edición de la Feria Internacional 'Logistic Spain' que se desarrollará durante dos jornadas, este jueves y viernes en el Palacio Multiusos de la ciudad.

Este feria internacional organizada por IMPULSA Guadalajara, reúne a decenas empresas y entidades vinculadas a la logística, un sector que aglutina en Guadalajara al 60% del sector a nivel regional y el 7% a nivel nacional.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado la colaboración público-privada de la que Guadalajara es ejemplo para que se desarrollen ferias como ésta y un sector que tiene retos por delante como el acceso a la potencia eléctrica.

Marisol García, presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, ha destacado que esta cita es "un punto de encuentro del presente y el futuro de la logística" y ha puesto en valor el papel del Corredor del Henares, donde se concentra el 25% de la actividad logística. Ha avanzado que Tórtola de Henares, Fontanar, Horche, Alcolea del Pinar o Torija se postulan para acoger nuevos desarrollos con más de 8 millones de metros cuadrados disponibles.

El vicepresensidente segundo José Manuel Caballero, ha destacado la inversión y la proyección internacional para la región que aporta la logística. Ha destacado que el éxito de la feria refleja la importancia de un sector que "supera los 70.000 empleos en la región" y representa el 10% del PIB autonómico, con un 40% concentrado en Guadalajara.

El secretario provincial de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha aprovechado la inauguración para reclamar un convenio en Logística -actualmente en negociación- que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y que dé respuesta al número de bajas comunes y siniestralidad en el sector cuyos trabajadores sufren las consecuencias de la contratación a través de ETT donde se registran los niveles más altos.

Por su parte, el secretario provincial de UGT en Guadalajara, Juan Antonio Pendás, ha subrayado que 'Logistics Spain', iniciativa de IMPULSA Guadalajara (que agrupa a CEOE-Cepyme, UGT, CCOO, Ayuntamiento de Guadalajara, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputación de Guadalajara) representa todo lo contrario al 'trumpismo' que está poniendo en riesgo el poder adquisitivo de la ciudadanía. Ha destacado que la feria, desde su origen, apuesta por la innovación y la tecnología y ha valorado que la Inteligencia Artificial puede ser una buena herramienta para prevenir los riesgos laborales.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha valorado que el crecimiento del Corredor del Henares permite a la Diputación apoyar a los pequeños municipios en cuyo nombre ha mostrado su agradecimiento.

Y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado la imagen de unidad institucional como una de las claves del éxito, ha afirmado que la región se ha convertido en "una referencia global" y en "el pulmón económico a nivel logístico de España". También ha hecho un llamamiento a avanzar en materia de energía y vivienda.

El sector de la logística da empleo en la provincia de Guadalajara a más de 12.000 personas, unas 50.000 en la región.