Controlado el incendio de Robledillo de Mohernando

El incendio forestal declarado entre Robledillo de Mohernando y Malaguilla ya está controlado.

Una torre de vigilancia lo detectó ayer a las 16:18 horas.

Según ha explicado Miguel Aguilar, Jefe de Servicio del COP de Guadalajaran, itervinieron en la extinción 2 brigadas helitransportadas, 2 aviones anfibios y 6 brigadas terrestres.

Después de una noche de trabajo durante el terreno, sin los medios aéreos, esta mañana se lograba controlar el fuego. Trabajaban 9 medios terrestres y 28 efectivos en la zona.

Aguilar apunta que el origen podría estar en una parcela en la que se estaba cosechando.

Ya se ha abierto al tráfico la carretera GU-199 que quedó cortada ayer entre Málaga del Fresno y Malaguilla.