Vania Cuenca abre una intensa semana musical que llevará a Panorama hasta Tarancón

La agenda musical de la semana comienza este martes a las 20:30 horas en el Teatro Auditorio José Luis Perales con Vania Cuenca Group, proyecto liderado por el contrabajista Vania Cuenca y acompañado por Ramón Cardo, Julián Román, Marian Escribano, Paco Melero, Juan Gaspar y Chemi Sarrión. La formación presenta un repertorio original que combina jazz contemporáneo, exploración sonora y virtuosismo dentro del ciclo Nuestros Martes. La programación oficial confirma la cita para este 27 de octubre en la Sala 2 del Auditorio.

El viernes la programación se trasladará a la Sala Bamboleo con Muñecos de Trapo, tributo a La Oreja de Van Gogh, mientras que el sábado llegará una de las jornadas más cargadas. Villagarcía del Llano acogerá una interpretación de El Mesías de Händel y Tarancón será escenario del programa La música que cambió un país, con la Orquesta Sonital desde las 18:00 horas y posteriormente, a las 21:30, la Orquesta Panorama, una de las formaciones gallegas de mayor formato.

La semana se cerrará en la capital con la banda madrileña Espabila, que actuará el sábado en Los Clásicos para presentar en directo canciones de su primer disco antes de su publicación. Una agenda que, como destaca Marco Antonio de la Ossa, refleja la variedad de propuestas musicales disponibles cada semana tanto en Cuenca capital como en la provincia.