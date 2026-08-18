La Unidad de Neurocirugía de Cuenca podrá intervenir a unos 60 pacientes al mes desde 2027

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa preparando la futura Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario de Cuenca, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el primer trimestre de 2027. El objetivo es programar cinco sesiones quirúrgicas semanales y alcanzar una capacidad aproximada de 60 intervenciones al mes.
La puesta en marcha del servicio permitirá atender en Cuenca a buena parte de los alrededor de 170 pacientes que cada año necesitan desplazarse fuera de la provincia para recibir atención neuroquirúrgica. El hospital ha reservado uno de sus 16 quirófanos para esta nueva actividad, que tendrá además vocación regional y atenderá a pacientes de toda Castilla-La Mancha.
El Sescam ha destinado 2.266.000 euros al equipamiento tecnológico del quirófano. Entre los dispositivos ya licitados se encuentran un TAC intraoperatorio por más de 726.000 euros, un exoscopio por 385.000 y un aspirador ultrasónico por más de 108.000 euros. También se han adquirido un neuronavegador de alta definición por más de 300.000 euros y un microscopio digital de altas prestaciones por 338.000.
La Gerencia del Área Integrada de Cuenca trabaja actualmente en completar la adquisición del aparataje necesario. Según su gerente, José Antonio Ballesteros, el hospital se encuentra en plena fase de dotación tecnológica para que la nueva unidad pueda comenzar a prestar asistencia tanto en consultas como en quirófano.