Darío Dolz urge a Pedro Sánchez convocar elecciones "lo antes posible"

En una entrevista a Europa Press, Darío Dolz ha rechazado la posibilidad de que el 23 de mayo de 2027, cuando están fijadas tanto las municipales en toda España como las elecciones autonómicas, se abran también las urnas nacionales en un "súper domingo". "La situación en algunos momentos es totalmente insostenible, y lo digo desde la lealtad a unas siglas. Es triste decirlo pero es así", asegura, si bien apunta que "el electorado es inteligente a la hora de tomar las decisiones".

Opina que las elecciones municipales, en todo caso, son más "personalizadas" y a la hora de votar no se tiene en cuenta "tanto a las siglas como a las personas". Por ello, asegura que tiene confianza en que los conquenses sepan valorar el trabajo de su equipo en los últimos siete años, un trabajo que quiere "seguir haciendo".

Con todo, Dolz mantiene la duda sobre si optará a lo que sería su tercer mandato consecutivo, una decisión que tal y como ha dejado claro en varias ocasiones tomará una vez terminen las fiestas de San Mateo, el 21 de septiembre. Preguntado por esa continuidad, parafrasea al alcalde socialista de Cuenca José Manuel Martínez Cenzano. "Me dijo que para ser alcalde había que romper la silla de alcalde y estar con los vecinos, algo que he intentado".

Sobre el panorama a nivel regional, donde las encuestas revelan que el PSOE solo podría conservar el Gobierno en manos de Emiliano García-Page en el caso de reeditar su mayoría absoluta, ha admitido que el PSOE local tiene responsabilidad de cara a empujar a mantener el Ejecutivo autonómico, así como el provincial en la Diputación.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, ha exigido al alcalde socialista de la capital, que "deje de hacer teatro" y, si realmente considera que la situación política en de España es "totalmente sostenible" y cree que deben volver a convocarse elecciones generales "lo antes posible", se dirija a Emiliano García Page y al secretario general del PSOE de Cuenca y diputado nacional, Luis Carlos Sahuquillo, para exigirles que dejen de sostener parlamentariamente a Pedro Sánchez.