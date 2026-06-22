Subdelegación, asociación del comercio y policía nacional, implicados contra los robos en los establecimientos

La Asociación Provincial del Comercio de Cuenca y la Policía Nacional están trabajando conjuntamente para la erradicación de los robos que se han repetido en los últimos tiempos en la ciudad y que han causado graves trastornos a los establecimientos.

Así, en una reunión celebrada la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno de Cuenca se ha abordado este problema señalando que se mantendrá un alto nivel de vigilancia en este aspecto de cara a prevenir que estos sucesos no vuelvan a repetirse en la ciudad.

En la reunión ha participado la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández Marín, que se ha interesado personalmente por la resolución de este problema, así como el comisario de Policía Nacional de Cuenca, Francisco Sánchez, que ha explicado las medidas que están tomándose al respecto, y el presidente de la Asociación de Comercio de Cuenca, José Miguel Bermejo, que ha señalado la inquietud de los asociados por los últimos acontecimientos.

Medidas policiales

Durante la reunión, la Policia Nacional ha informado que se trata de hechos puntuales que “han generado alarma social, además de perjuicio económico a los afectados”, y por lo que hay que seguir “vigilantes”. En ese sentido, ha apuntado que trabajan diariamente “tanto en prevención como actuación, con el objetivo de prestar el mejor servicio a la ciudadanía en Cuenca”.

Además, se anunció que detrás de estos hechos hay “individuos identificados y ya conocidos” por la Policía Nacional, y que una vez detenidos y puestos a disposición judicial se les aplica el ordenamiento jurídico vigente.

Tanto desde la Subdelegación como desde la Policía Nacional se ha trasladado un mensaje de tranquilidad e hicieron un llamamiento a la responsabilidad de “quienes generan una alarma añadida e innecesaria” a la que ya de por sí provocan los hechos, reiterando que “Cuenca es una ciudad segura” cuya criminalidad ha descendido un 10,5% en relación al año anterior, según el último informe publicado por el Ministerio del Interior.

Valoración comercios

La Asociación del Comercio de Cuenca señala que por la parte de seguridad y policial hay satisfacción en los comercios y agradecen el compromiso de reforzar este aspecto para minimizar estos daños.

En este sentido, han puesto en valor el buen trabajo policial en todos estos robos, aunque a su vez han lamentado que no se haya podido evitar que algunas personas reincidieran, ocasionando graves perjuicios a los establecimientos, no solo por lo que se sustrajo, sino también por los daños materiales e impedirles seguir con su normal actividad.

De todos modos, y aunque saben que no es un problema local, sí señalan la conveniencia de que se tomen medidas rápidas y severas desde el punto de vista jurídico para evitar que estas personas que están cometiendo estos delitos sigan en la calle y puedan reincidir.

Así, les consta que esto ha sucedido en algunos establecimientos de la ciudad y por este motivo la Asociación Provincial del Comercio y CEOE CEPYME Cuenca se plantean elevar un escrito ante la administración competente para poner una solución a este problema.