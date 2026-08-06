El Servicio de Bomberos de Cuenca incorpora nuevos e innovadores equipos de protección individual

El Servicio Municipal de Bomberos y Protección Civil de Cuenca ha incorporado a su vestuario de uniformes 65 nuevas equipaciones completas de equipos de protección individual. Unos equipos que cumplen los requisitos y condiciones técnicas óptimas para el cumplimiento de sus labores y que además poseen unas características técnicas muy innovadoras que, no sólo permitirá optimizar el trabajo de los bomberos en cada una de sus actuaciones, sino que además alargará la vida de estas nuevas prendas un máximo de 10 años.

Los lotes adquiridos suponen una inversión cercana a los 400.000 euros y se componen tanto de trajes completos para intervenciones técnicas, acuáticas y estructurales, como para vestuario general de trabajo en el parque. A ello se une material esencial como nuevos cascos con diferentes prestaciones según el tipo de actuación que este cuerpo tenga que llevar a cabo, así como material de protección ocular y respiratoria. También se ha contemplado la renovación de la protección para manos y pies, para la que se ha incluido lotes específicos de guantes y botas especializadas según las necesidades de estos profesionales.

El alcalde, Darío Dolz, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martínez Melero, han acompañado a los bomberos en la recepción de este nuevo material que tiene como objetivo tanto garantizar su seguridad en cada actuación, como mejorar y optimizar el equipamiento con el que cuentan para ofrecer su servicio a la ciudadanía de Cuenca.

In situ, Dolz y Melero, han podido comprobar la calidad e innovación de los nuevos uniformes que se incorporan como un recurso esencial al Parque Municipal de Bomberos, aunando el confort necesario para quien lo porta, con la mejora de la usabilidad en momentos cruciales donde obtener resultados óptimos en una intervención supone una diferencia muy significativa.