Cerca de 1.900 viajeros avalan el éxito del Transporte a la Demanda Serranía Alta-Alcarria conquense en los primeros seis meses

El Servicio de Transporte a la Demanda de la Serranía Alta y la Alcarria conquense ha registrado 1.521 viajes y 1.866 viajeros durante sus primeros seis meses de funcionamiento, desde que el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha el nuevo modelo el pasado mes de enero.

La delegada provincial de Fomento, Ana Ponce, ha destacado que estos datos confirman que el servicio está mejorando la movilidad de quienes viven en el medio rural, facilitando tanto los desplazamientos hacia Cuenca capital como las conexiones entre los propios municipios.

Uno de los datos más relevantes del balance es que cuatro de cada diez trayectos se han realizado entre pueblos. En concreto, se han contabilizado 615 viajes y 717 viajeros entre distintas localidades de la Serranía Alta y la Alcarria.

Los desplazamientos con origen o destino en Cuenca capital representan el 60 por ciento del total, con 906 viajes y 1.149 viajeros, lo que confirma el papel de la ciudad como referencia sanitaria, administrativa, educativa y comercial para buena parte de la provincia.

El servicio ha registrado actividad desde 64 núcleos de población, más del 55 por ciento de los incluidos en su ámbito de actuación. La media diaria ha sido de 13 viajes y 15 viajeros. Priego ha sido el origen con mayor número de usuarios, con 191, seguido de Sotos, con 178.

En seis meses, tantos viajeros como antes en más de dos años

Ponce ha subrayado también la notable mejora respecto al anterior modelo de transporte. Los 1.866 viajeros contabilizados entre enero y junio de este año equivalen prácticamente a todos los registrados entre abril de 2022 y julio de 2024.

Además, durante todo el ejercicio 2023 utilizaron el servicio 812 viajeros, frente a los 1.866 contabilizados en solo seis meses de 2026.

“Los datos demuestran que, cuando ponemos a disposición de la ciudadanía un transporte flexible y adaptado a las necesidades reales de nuestros pueblos, la respuesta es muy positiva. Nuestro objetivo es que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos posibilidades para desplazarse. Con este servicio estamos acercando recursos, conectando localidades y haciendo más fácil la vida diaria en el medio rural”, ha señalado Ana Ponce.

Un servicio que une a 115 núcleos de población

El servicio de Transporte a la Demanda de la Serranía Alta y la Alcarria conecta 115 núcleos de población que funcionan como una única zona, lo que permite a los usuarios elegir libremente el origen y el destino de sus desplazamientos.

Los vehículos prestan servicio de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 horas. Los trayectos pueden reservarse a través de la aplicación móvil ‘TD Serranía Alta-Alcarria o mediante el teléfono 969 110 220, hasta las 18:00 horas del día anterior.

Además, las personas mayores de 65 años, los menores de 30 y las personas con discapacidad cuentan con una bonificación del 50 por ciento en el precio del billete; mientras que los menores de 14 años viajan gratis.

Otras zonas comunicadas

Tras la puesta en marcha del servicio en la Serranía Alta y la Alcarria, el Gobierno de Castilla-La Mancha amplió en julio el Transporte a la Demanda a la Serranía Baja conquense, avanzando así en la extensión de un modelo de movilidad rural más flexible y adaptado a las características de la provincia.

Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que habrá un tercer servicio en la zona de La Manchuela.