Sergio de Fez deja la política tras la moción de censura de Enguídanos: «Mi vida pública termina aquí»

Sergio de Fez ha anunciado que no volverá a presentarse a unas elecciones ni ocupará cargos públicos después de perder la Alcaldía de Enguídanos mediante una moción de censura. El pleno extraordinario celebrado este 3 de noviembre dio la Alcaldía al popular Joaquín Martínez con cuatro votos: los dos del PP, el de una concejala no adscrita que había concurrido en las listas socialistas y el del edil de la Agrupación Independiente de Enguídanos. De Fez asegura encontrarse “conmocionado, pero tranquilo” y considera que, aunque la moción es legal, “a veces son cosas que no acaban de ser éticamente correctas”.

El exregidor sostiene que no existía un conflicto de gestión que justificase el cambio y atribuye la decisión de su antigua compañera de gobierno a “intereses” y “ambición personal”, una valoración que corresponde exclusivamente a su versión de los hechos. De Fez reconoce que desde hacía tiempo circulaban rumores sobre la moción, aunque sus impulsores la negaron hasta que fue registrada. Desde el PP, en cambio, se defiende que la moción busca recuperar la “estabilidad institucional” ante lo que el partido describe como una situación de falta de gobernabilidad en el Ayuntamiento. El PSOE provincial, por su parte, acusa a los populares de vulnerar el pacto antitransfuguismo.

De Fez asegura que su retirada es definitiva: “Mi vida política termina aquí y mi vida pública termina aquí”. En el balance de sus casi 16 años de mandato destaca especialmente la declaración del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera, con sede en Enguídanos, y la protección de las Chorreras del Cabriel como Monumento Natural. Su despedida se dirige especialmente a los vecinos, a quienes agradece haberle dado mayoritariamente su confianza durante cuatro legislaturas consecutivas.