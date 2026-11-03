Atletismo Cuenca pide controlar los accesos al Luis Ocaña: «No queremos que se restrinja, sino que se controle»

El Club Atletismo Cuenca reclama un mayor control sobre el acceso al Complejo Deportivo Luis Ocaña después de años denunciando entradas indebidas y daños en las instalaciones. Su presidenta, Aida López, asegura que existen varios puntos abiertos en el vallado y relata que en uno de ellos la malla ha sido cortada “de arriba abajo”, permitiendo acceder andando al recinto. También denuncia usos impropios de la instalación, daños en la colchoneta de pértiga y episodios de personas que han utilizado zonas del complejo para dormir.

López valora positivamente el anuncio municipal de sustituir el vallado, pero considera que la actuación debería acompañarse de un sistema que permita ordenar el acceso a una instalación por la que los deportistas pagan una cuota municipal. “No queremos que se restrinja el acceso, sino que se controle”, explica. El Ayuntamiento ha reconocido usos indebidos y ha incluido la sustitución completa del cerramiento dentro de una inversión de 963.000 euros, cofinanciada con la Diputación, dando indicaciones técnicas para priorizar esta actuación.

Más allá del vallado, la presidenta del club advierte de otros problemas estructurales: zonas de la pista que vuelven a hundirse, filtraciones en el pozo de agua, material de salto accesible sin control y vallas de entrenamiento deterioradas hasta quedar inutilizables. López sostiene que estas cuestiones llevan tiempo trasladándose al Ayuntamiento y reclama un cambio en la gestión de las instalaciones deportivas: “Esto es para Cuenca, no es para nosotros”.