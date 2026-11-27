Raquel Oliver, cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Cuenca, asegura que su principal motivación para dar el salto a la política nacional es conseguir que los jóvenes tengan oportunidades para desarrollar su futuro en la provincia. La candidata considera que la despoblación es uno de los grandes desafíos del territorio y defiende que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aplicaría una fiscalidad diferenciada más ambiciosa, con bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que, según su propuesta, podrían alcanzar el 20%. En infraestructuras, apuesta por avanzar en las conexiones por autovía hacia Levante, aunque no establece plazos concretos. Respecto al tren convencional, responsabiliza a los gobiernos socialistas de su cierre y cuestiona el desarrollo y la seguridad jurídica del Plan XCuenca, pero no adquiere un compromiso explícito para recuperar el servicio.

En materia de vivienda y empleo juvenil, Oliver propone reducir el IVA para la adquisición de vivienda del 10% al 4% en zonas urbanas y al 0% en determinadas zonas rurales, además de avales públicos de hasta el 20%, cuentas de ahorro con deducciones fiscales y beneficios tributarios para jóvenes de entre 18 y 35 años durante sus primeros ejercicios laborales. La candidata también critica la gestión de los servicios sanitarios y educativos, especialmente en los pequeños municipios, aunque no detalla medidas específicas de ámbito estatal para mejorar su prestación.

En cuanto al campo conquense, Oliver reclama una negociación más favorable de la Política Agraria Común, reducir la burocracia de agricultores y ganaderos y garantizar que los productos importados cumplan requisitos equivalentes a los exigidos a los productores europeos. En su balance de la legislatura responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez del deterioro de las oportunidades en la provincia y, de cara al próximo 29 de noviembre, asegura que trabajará para impulsar infraestructuras, vivienda asequible y mejores condiciones para el sector primario. “Me voy a dejar la piel por todos y cada uno de los conquenses”, afirma.