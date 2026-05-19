ECLIPSE SOLAR

La provincia de Cuenca impulsa un gran proyecto turístico y cultural para el eclipse de agosto con más de 80 actividades en 60 municipios

La Diputación de Cuenca ha presentado un ambicioso programa con motivo del eclipse solar del próximo mes de agosto, que combinará astronomía, cultura, naturaleza y turismo en más de 60 localidades. El proyecto prevé más de 80 actividades, una inversión superior a los 775.000 euros y una amplia programación que se desarrollará entre junio y agosto.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Diego López y Mayte Megía
Diego López y Mayte Megía | Onda Cero

Un proyecto de provincia

La Diputación de Cuenca ha presentado el proyecto turístico y cultural con motivo del eclipse de agosto, al que califica como una oportunidad histórica para posicionar la provincia como destino de turismo de naturaleza, ciencia y experiencias.

El programa, trabajado durante meses junto a ayuntamientos, Junta de Comunidades, asociaciones y entidades del sector, busca generar un impacto económico, social y promocional en todo el territorio.

Más de 80 actividades en 60 municipios

El plan incluye más de 80 actividades organizadas por la Diputación y más de 120 si se suman las propuestas de los ayuntamientos, con presencia en más de 60 municipios.

Entre ellas destacan:

Observaciones solares y nocturnas

Planetario móvil y maletas astronómicas

Showcookings en varios municipios

Actividades familiares y culturales

Conciertos, festivales y espectáculos de magia

Travesías nocturnas en piragua

Rutas de ecoturismo y astronomía

Un programa que llegará a todo el territorio

Las actividades se desarrollarán entre junio y agosto, con especial intensidad en torno al 12 de agosto, fecha del eclipse.

El proyecto busca que cada comarca tenga presencia en la programación, con el objetivo de implicar tanto a vecinos como a visitantes y a personas que regresan en verano a sus pueblos.

Web centralizada y venta de entradas

Toda la programación estará centralizada en una web específica, www.cuencaeclpise.com, donde se podrán consultar actividades, municipios, puntos de observación y adquirir entradas.

Las entradas, muchas gratuitas y otras con precios entre 10 y 25 euros, se irán activando progresivamente por bloques a partir de junio.

Inversión y promoción turística

El proyecto cuenta con una inversión de más de 775.000 euros, a la que se sumarán ingresos por entradas y otras acciones promocionales.

Además, se desarrollarán campañas de comunicación, promoción en medios, diseño de imagen, redes sociales y paquetes turísticos.

Impacto y objetivo

Desde la Diputación se subraya que el objetivo es llenar alojamientos, restaurantes y comercios, además de consolidar a Cuenca como destino de turismo astronómico y de experiencias.

Sus impulsores destacan que se trata de un proyecto sin precedentes en la provincia, con capacidad para generar un impacto duradero más allá del propio eclipse.

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