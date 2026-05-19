La provincia de Cuenca impulsa un gran proyecto turístico y cultural para el eclipse de agosto con más de 80 actividades en 60 municipios

Un proyecto de provincia
La Diputación de Cuenca ha presentado el proyecto turístico y cultural con motivo del eclipse de agosto, al que califica como una oportunidad histórica para posicionar la provincia como destino de turismo de naturaleza, ciencia y experiencias.
El programa, trabajado durante meses junto a ayuntamientos, Junta de Comunidades, asociaciones y entidades del sector, busca generar un impacto económico, social y promocional en todo el territorio.
Más de 80 actividades en 60 municipios
El plan incluye más de 80 actividades organizadas por la Diputación y más de 120 si se suman las propuestas de los ayuntamientos, con presencia en más de 60 municipios.
Entre ellas destacan:
Observaciones solares y nocturnas
Planetario móvil y maletas astronómicas
Showcookings en varios municipios
Actividades familiares y culturales
Conciertos, festivales y espectáculos de magia
Travesías nocturnas en piragua
Rutas de ecoturismo y astronomía
Un programa que llegará a todo el territorio
Las actividades se desarrollarán entre junio y agosto, con especial intensidad en torno al 12 de agosto, fecha del eclipse.
El proyecto busca que cada comarca tenga presencia en la programación, con el objetivo de implicar tanto a vecinos como a visitantes y a personas que regresan en verano a sus pueblos.
Web centralizada y venta de entradas
Toda la programación estará centralizada en una web específica, www.cuencaeclpise.com, donde se podrán consultar actividades, municipios, puntos de observación y adquirir entradas.
Las entradas, muchas gratuitas y otras con precios entre 10 y 25 euros, se irán activando progresivamente por bloques a partir de junio.
Inversión y promoción turística
El proyecto cuenta con una inversión de más de 775.000 euros, a la que se sumarán ingresos por entradas y otras acciones promocionales.
Además, se desarrollarán campañas de comunicación, promoción en medios, diseño de imagen, redes sociales y paquetes turísticos.
Impacto y objetivo
Desde la Diputación se subraya que el objetivo es llenar alojamientos, restaurantes y comercios, además de consolidar a Cuenca como destino de turismo astronómico y de experiencias.
Sus impulsores destacan que se trata de un proyecto sin precedentes en la provincia, con capacidad para generar un impacto duradero más allá del propio eclipse.