La provincia de Cuenca impulsa un gran proyecto turístico y cultural para el eclipse de agosto con más de 80 actividades en 60 municipios

Un proyecto de provincia

La Diputación de Cuenca ha presentado el proyecto turístico y cultural con motivo del eclipse de agosto, al que califica como una oportunidad histórica para posicionar la provincia como destino de turismo de naturaleza, ciencia y experiencias.

El programa, trabajado durante meses junto a ayuntamientos, Junta de Comunidades, asociaciones y entidades del sector, busca generar un impacto económico, social y promocional en todo el territorio.

Más de 80 actividades en 60 municipios

El plan incluye más de 80 actividades organizadas por la Diputación y más de 120 si se suman las propuestas de los ayuntamientos, con presencia en más de 60 municipios.

Entre ellas destacan:

Observaciones solares y nocturnas

Planetario móvil y maletas astronómicas

Showcookings en varios municipios

Actividades familiares y culturales

Conciertos, festivales y espectáculos de magia

Travesías nocturnas en piragua

Rutas de ecoturismo y astronomía

Un programa que llegará a todo el territorio

Las actividades se desarrollarán entre junio y agosto, con especial intensidad en torno al 12 de agosto, fecha del eclipse.

El proyecto busca que cada comarca tenga presencia en la programación, con el objetivo de implicar tanto a vecinos como a visitantes y a personas que regresan en verano a sus pueblos.

Web centralizada y venta de entradas

Toda la programación estará centralizada en una web específica, www.cuencaeclpise.com, donde se podrán consultar actividades, municipios, puntos de observación y adquirir entradas.

Las entradas, muchas gratuitas y otras con precios entre 10 y 25 euros, se irán activando progresivamente por bloques a partir de junio.

Inversión y promoción turística

El proyecto cuenta con una inversión de más de 775.000 euros, a la que se sumarán ingresos por entradas y otras acciones promocionales.

Además, se desarrollarán campañas de comunicación, promoción en medios, diseño de imagen, redes sociales y paquetes turísticos.

Impacto y objetivo

Desde la Diputación se subraya que el objetivo es llenar alojamientos, restaurantes y comercios, además de consolidar a Cuenca como destino de turismo astronómico y de experiencias.

Sus impulsores destacan que se trata de un proyecto sin precedentes en la provincia, con capacidad para generar un impacto duradero más allá del propio eclipse.