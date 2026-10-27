Los Premios a la Inclusión de amiab salen por primera vez de Albacete y se celebrarán en Cuenca

Los Premios a la Inclusión Social de amiab celebrarán este jueves 29 de octubre su XXVIII edición en Cuenca y lo harán con una novedad histórica: será la primera ocasión en sus 28 años de trayectoria en la que la gala abandone Albacete. El presidente de la entidad, Emilio Sáez, explica que la elección de Cuenca responde a la relación que amiab mantiene con la provincia, donde abrió su primera delegación fuera de Albacete y donde actualmente cuenta con alrededor de 300 trabajadores, según los datos aportados en la entrevista.

La gala, que comenzará a las 20:00 horas en el Teatro Auditorio José Luis Perales, se celebrará bajo el lema “Muy capaces”. Entre los reconocimientos figuran la Universidad de Castilla-La Mancha, la esquiadora alpina adaptada Audrey Pascual, COCEMFE Cuenca y BSR amiab Puertollano, además de otros galardonados de los ámbitos empresarial, institucional y de la comunicación. La organización prevé llenar el Auditorio y la gala estará presentada por la periodista Mariló Leal.

Sáez defiende que el lema pretende trasladar que, cuando las personas con discapacidad disponen de oportunidades laborales, formativas y de ocio, “demuestran su valía”. Entre los próximos retos de amiab sitúa la ampliación de servicios sociosanitarios, centros de día, atención temprana, recursos vinculados al autismo y nuevos centros especiales de empleo. En Cuenca, añade, el objetivo pasa por continuar consolidando una organización que genere oportunidades y se sienta plenamente integrada en la provincia.