El cine español protagoniza buena parte de las recomendaciones de Pepe Alfaro para este fin de semana. Entre ellas destaca Hermanas, un intenso drama protagonizado por Emma Suárez y Elena Anaya que aborda la ruptura de una relación familiar después de que una menor acuse a su primo de haber abusado de ella. Alfaro valora especialmente las interpretaciones de sus protagonistas y la manera en que la película muestra las consecuencias de una situación que pone a prueba los vínculos familiares. También recomienda Un hombre en un puente, dirigida por David Martín de los Santos y protagonizada por Roger Casamajor, que retrata el regreso a su pueblo de un hombre de mediana edad después del fracaso de su proyecto empresarial. Una historia intimista sobre las decisiones personales, las responsabilidades y los vínculos del pasado.

Entre las propuestas internacionales sobresale ‘Sanguine’, una producción francesa de terror que Alfaro ha podido ver y que recomienda incluso a quienes no son habituales del género. La película, reconocida en el Festival de Sitges, sitúa su historia en un hospital donde una joven residente comienza a experimentar situaciones extrañas. Según el colaborador, su principal atractivo reside en que parte de un entorno cotidiano para desarrollar una historia con diferentes lecturas simbólicas y sociales. La cartelera incluye además Todo el mundo quiere a Bill Evans, una película que combina música y cine para acercarse a la figura del pianista de jazz estadounidense y a un episodio especialmente difícil de su trayectoria.

Por último, Alfaro analiza ‘El director’, de Dani de la Orden, después de haber visto la película y comenzado a leer el libro de David Jiménez en el que se inspira. El crítico destaca que la adaptación adopta la forma de un thriller de tono oscuro para representar las tensiones entre la dirección de un periódico, sus propietarios y los poderes políticos y económicos. Aunque encuentra diferencias narrativas importantes entre ambas obras, considera que la película plantea una reflexión especialmente interesante para los profesionales de la información: el conflicto entre mantener los principios periodísticos o adaptarse a las presiones del entorno. Una de sus recomendaciones más firmes para aprovechar la jornada de reflexión electoral en una sala de cine.