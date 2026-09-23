Paufeel anima a participar en la 15ª Carrera Solidaria por la Infancia de Cruz Roja

Paula Monreal, creadora de la cuenta Paufeel y vinculada a Villares del Saz (Cuenca), donde vivió los primeros años de su infancia, se ha sumado a la 15ª Carrera Solidaria por la Infancia de Cruz Roja Cuenca mediante la grabación de un reel junto a su pareja para animar a la ciudadanía a participar en una edición muy especial que conmemora quince años de trayectoria.

Referente en la divulgación de contenidos sobre alimentación y hábitos de vida saludables, Paula Monreal se ha consolidado como una de las creadoras de contenido gastronómico con mayor alcance en redes sociales, donde reúne millones de seguidores. Con este apoyo, se incorpora a las acciones impulsadas para dar visibilidad a una iniciativa que promueve la práctica deportiva y contribuye a apoyar los proyectos de Cruz Roja dirigidos a la infancia. A través de este mensaje, anima a personas de todas las edades a participar en una jornada cuyos fondos contribuirán a respaldar estos programas.

El vídeo, que se difundirá a través de los perfiles de redes sociales de Cruz Roja en Cuenca, forma parte de las distintas acciones de visibilización de la 15ª Carrera Solidaria por la Infancia.

Cruz Roja recuerda que las personas que no puedan participar el día de la carrera también pueden colaborar a través de la Fila 0, una modalidad que permite apoyar la iniciativa desde cualquier lugar.

La participación de Paula Monreal se suma a la de otros profesionales que, a lo largo de estos quince años, han contribuido a dar visibilidad a la carrera. Entre ellos figuran la farmacéutica y divulgadora de nutrición y hábitos de vida saludables Boticaria García, la creadora de contenidos gastronómicos Susana Pérez, autora de Webos Fritos, y el cocinero Fran Martínez, finalista de la novena edición de MasterChef España, quienes en distintas ediciones han colaborado con Cruz Roja mediante la grabación de vídeos para animar a la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria.

Quince años corriendo por quien más lo necesita

La Carrera Solidaria por la Infancia, que se celebrará el próximo 17 de octubre a las 11:00 horas, conmemora este año su 15ª edición, consolidada como una cita destacada del calendario deportivo y solidario de la provincia de Cuenca. A lo largo de estos años, el evento ha permitido recaudar fondos para apoyar los programas que desarrolla Cruz Roja. Aunque actualmente está centrada en la infancia, en sus primeras ediciones también contribuyó al desarrollo de proyectos dirigidos a otros colectivos vulnerables.

Además de su finalidad social, la carrera promueve la práctica de ejercicio físico y la adopción de hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades, fomentando valores como el esfuerzo, la convivencia, la inclusión y la participación comunitaria.

Desde Cruz Roja Cuenca se anima a toda la ciudadanía a sumarse a esta edición tan especial y a celebrar quince años de compromiso con las personas más vulnerables, demostrando una vez más la capacidad de la sociedad conquense para movilizarse en torno a una causa solidaria.