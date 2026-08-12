Los niños y niñas de la Escuela de Verano del CEIP San Fernando comparten una emotiva jornada con los mayores de la Residencia La Luz

Los niños y niñas de la Escuela de Verano del CEIP San Fernando, promovida por el Ayuntamiento de Cuenca y gestionada por el Centro de Estudios Ortega y Gasset, han disfrutado de una entrañable jornada intergeneracional junto a los residentes de la Residencia de Mayores La Luz.

Durante la visita, pequeños y mayores compartieron una mañana llena de juegos, conversaciones, canciones y momentos de cariño, fortaleciendo el vínculo entre generaciones y promoviendo valores como el respeto, la empatía, la solidaridad y el reconocimiento hacia las personas mayores. Estas actividades contribuyen además a favorecer el bienestar emocional de los residentes y ofrecen a los niños una experiencia educativa y humana de gran valor.

Tanto el Ayuntamiento de Cuenca como el propio Centro de Estudios Ortega y Gasset han puesto en valor que las Escuelas de Verano municipales incorporen actividades educativas y sociales más allá del ocio, y han querido agradecer a la Residencia La Luz la excelente acogida e implicación de todo su equipo para hacer posible esta jornada.

Esta iniciativa forma parte de un programa de encuentros intergeneracionales que continúa estos días, de manera que el alumnado de las Escuelas de Verano de los colegios Santa Ana y Fray Luis de León visitará también otras residencias de mayores de la ciudad con el objetivo de seguir fomentando la convivencia y el aprendizaje entre generaciones.

Asimismo, se trabaja en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer de Cuenca, reforzando el carácter educativo de las Escuelas de Verano, de manera que todos los monitores han recibido formación específica para desarrollar talleres adaptados a los más pequeños sobre la prevención del cáncer de piel, promoviendo hábitos saludables como el uso de crema solar, gorras, ropa adecuada y la búsqueda de sombra durante las horas de mayor exposición al sol.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Cuenca y el Centro de Estudios Ortega y Gasset reafirman su compromiso con unas Escuelas de Verano que, además de facilitar la conciliación familiar, ofrecen experiencias educativas de calidad, fomentan valores y contribuyen al desarrollo integral de los niños y niñas participantes