El Museo de Cuenca y el Espacio Torner unen arqueología y arte contemporáneo con el proyecto ‘Volúmenes’

El Museo de Cuenca y el Espacio Torner vuelven a colaborar este curso con ‘Volúmenes’, un proyecto educativo que pretende establecer un diálogo entre las piezas arqueológicas e históricas del museo y el lenguaje artístico contemporáneo presente en la obra de Gustavo Torner. Marta Moset, gerente del Espacio Torner, ha explicado en Onda Cero Cuenca que la iniciativa busca que los estudiantes aprendan a “observar, preguntar, interpretar, relacionar y finalmente crear”.

La actividad comenzará en el Museo de Cuenca, donde los grupos realizarán una visita temática centrada en objetos en los que la forma y el volumen tengan una especial relevancia, incluidos los mosaicos romanos. Posteriormente se trasladarán al Espacio Torner, donde esas mismas formas serán abordadas desde una perspecti