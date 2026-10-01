Malos Tiempos para la Lírica celebra su edición «más ambiciosa» con Rozalén, La Perra Blanco y Julián Hernández

Malos Tiempos para la Lírica regresa a Cuenca con la que sus organizadores consideran su edición “más ambiciosa” hasta la fecha. El ciclo celebra en 2026 su novena edición, con cinco jornadas y nombres como Rozalén, La Perra Blanco, Julián Hernández o Sara Morales, además de diferentes representantes de la escena conquense.

La iniciativa nació en 2017 con una fórmula que continúa marcando su identidad: sacar a los artistas de la dinámica habitual de un concierto para sentarlos frente al público y conversar sobre música, experiencias profesionales y la propia industria.

Sinesio Barquín, ‘Sini’, impulsor del ciclo, explica que la cercanía permite establecer un contacto diferente entre músicos y espectadores. Los encuentros parten de un asunto previamente planteado, pero el público puede intervenir con sus propias preguntas e incluso llevar la conversación hacia otros terrenos.

“Es un privilegio que gente a la que admiras artísticamente la tengas sentada enfrente, le puedas hacer preguntas y puedas escuchar todo lo que viene a contarte”, señala Barquín.

El talento conquense mantiene su espacio

La programación vuelve a reservar una parte importante a la escena local. La primera jornada contará con el grupo conquense Geritash, mientras que durante esta edición también tendrán presencia otros nombres vinculados a Cuenca.

“No se trata de traer solo a grandes artistas a nivel nacional, sino también poner un poco la lupa en la escena local”, explica Sini. El objetivo es aprovechar la trayectoria alcanzada por Malos Tiempos para la Lírica para proporcionar un escaparate a artistas y formaciones emergentes de la ciudad.

Entre ellos estarán también Inspector Harry, que aprovecharán su participación para presentar su tercer disco. El ciclo mantiene además actuaciones en directo en espacios como Los Clásicos, donde el aforo más reducido busca reforzar esa cercanía entre músicos y espectadores.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo. La organización recomienda acudir con antelación debido a la respuesta registrada durante las últimas ediciones, en las que algunos de los espacios utilizados han llegado prácticamente al límite de su capacidad.

La novena edición de Malos Tiempos para la Lírica se desarrollará desde este 1 de octubre hasta el próximo 23 de octubre, manteniendo una propuesta que busca no solo escuchar música, sino también hablar sobre ella y acercarse a quienes la crean.