Las lanzaderas al AVE superan los 200.000 usuarios, con récord de cifras tras la puesta en marcha de las dos paradas intermedias

El alcalde Darío Dolz ha aplaudido el éxito de las lanzaderas al AVE, que han alcanzado los 206.576 usuarios en el mes de mayo desde su puesta en marcha. Un servicio que se ha mejorado con la puesta en marcha de dos paradas intermedias en marzo, hasta el punto de que en abril y mayo se logró récord de viajeros, con 20.326 y 20.608 respectivamente.

El primer edil ha aportado estos datos en el Debate sobre el Estado del Municipio, afirmando que “estamos volcando esfuerzos en el nuevo modelo de transporte urbano de la ciudad, incrementando sustancialmente el presupuesto para su mejora y solucionando una asignatura pendiente como es ampliar la comunicación con el nuevo Hospital Universitario”.

En este sentido, ha informado de que la asistencia técnica contratada para avanzar en su definición está ya trabajando en ello, esto es, en la elaboración de un Reglamento de Viajeros, estudio de viabilidad, pliego de prescripciones técnicas…; además de que ha mencionado los avances en la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Reforzar la limpieza: una prioridad

Dolz ha incidido en la importancia que se da a la limpieza urbana, recordando que además de la limpieza ordinaria ahora mismo está en marcha la Campaña de Limpieza Intensiva Barrio a Barrio, plan extraordinario para reforzar este ámbito con nuevas contrataciones y acciones específicas.

En la misma línea va la renovación integral de los contenedores verdes en la ciudad y las pedanías, y la adquisición de 620 contenedores de biorresiduos de diferentes tamaños y capacidad, acompañada de una campaña informativa y de sensibilización sobre su uso.

Agradecimiento al Servicio Municipal de Aguas

El alcalde ha hablado sobre el Servicio de Aguas, “que se ocupa de manera impecable y sin descanso en que nuestra red de abastecimiento y saneamiento funcione a la perfección”, lo que ha ejemplificado en las dos graves averías que tuvieron lugar la semana pasada que solventaron “de manera impecable”, por lo que les ha agradecido su trabajo en “una situación particularmente compleja”.

Trabajo que se ve reforzado en el día a día con la resolución de todo tipo de averías y también trabajos de mantenimiento y acciones planificadas, así como en los “arduos” esfuerzos para solventar el problema de falta de presión en las viviendas del Casco Antiguo por el exceso de cal en la red.

En este ámbito, Dolz ha incidido de nuevo en la idea de construir un nuevo depósito para tener más cantidad de agua acopiada.

Además, una tarea también constante de limpieza y mantenimiento de colectores por parte de Aguas de Cuenca para el correcto funcionamiento de estas infraestructuras.