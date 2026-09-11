Julio Palencia: «Quiero que el cartel anuncie la Semana Santa como la siente Julio»

Julio Palencia será el encargado de realizar el cartel anunciador de la Semana Santa de Cuenca de 2027 tras ser elegido por la Junta de Cofradías y contar con el respaldo de siete hermandades. El fotógrafo conquense ha reconocido en Onda Cero Cuenca que todavía está asimilando un nombramiento que ha vivido con intensidad durante los últimos días. “Ahora sí llevo mucha presión, mucha, mucha”, admite sobre un trabajo al que concede un significado especial por su estrecha vinculación personal con la Semana Santa.

Nacido en Cuenca en 1968, su relación con la Pasión conquense comenzó mucho antes que su trayectoria fotográfica. Palencia recuerda salir con apenas cinco o seis años como monaguillo desde San Esteban durante el Miércoles Santo. Años después comenzó a retratar las procesiones todavía con cámaras analógicas y carretes de 24 exposiciones, cuando el coste del revelado obligaba a seleccionar mucho más cada disparo. Actualmente es además hermano de Jesús Nazareno del Salvador y continúa fotografiando la Semana Santa incluso vestido con la túnica.

Aunque todavía no tiene definida la imagen que protagonizará el cartel, Palencia sí tiene clara la técnica. “Quiero ser fiel a lo que más se me conoce, que es la fotografía y el diseño gráfico”, explica, descartando otras disciplinas que también ha trabajado, como el dibujo, la pintura o el carboncillo. Su intención es comenzar a desarrollar las ideas después de San Mateo y buscar una obra que funcione como un auténtico cartel: reconocible desde la distancia y capaz de ofrecer nuevos detalles conforme el espectador se acerque. “Un cartel es un grito en la pared”, resume.

El encargo permitirá además a Palencia completar una particular trayectoria como cartelista de las principales celebraciones conquenses, después de realizar el de San Julián en 2014 y el de San Mateo en 2022. Sin embargo, reconoce que la Semana Santa supone para él “otra cosa” por el vínculo que mantiene con ella. Cuando llegue el momento de descubrir la obra, su principal deseo será sentirse satisfecho con el resultado y que el cartel cumpla su cometido: “Que anuncie la Semana Santa como la siente Julio”.