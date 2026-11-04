José Luis Pinós retrata en ‘Álbum de la Memoria’ la Cuenca de la Transición

La muestra ‘Álbum de la Memoria’ propone un recorrido por la Cuenca y su provincia de hace medio siglo a través de la cámara de José Luis Pinós, que comenzó a trabajar muy joven en el desaparecido Diario de Cuenca. La exposición está comisariada por Santiago Torralba y reúne imágenes de la vida política, las primeras elecciones democráticas, manifestaciones obreras y estudiantiles, escenas cotidianas, pueblos y personajes de la época. Pinós explica que la selección se divide en tres grandes bloques: política y reivindicaciones locales, vida cotidiana y protagonistas de aquellos años, con nombres como Luis Ocaña.

El fotógrafo recuerda la Transición en Cuenca como un proceso vivido con aparente normalidad en el día a día, aunque algunas imágenes permiten comprobar con claridad el cambio de época. Entre sus fotografías destaca la última celebración del Día de la Provincia en el Valle de los Caídos, en mayo de 1975, antes de la muerte de Franco, o la primera manifestación del 1 de Mayo. Su archivo conserva también sucesos como el accidente aéreo de Huete, al que acudió de madrugada en condiciones muy difíciles, reflejo de una época en la que el fotógrafo de prensa permanecía prácticamente disponible las 24 horas.

Pinós subraya además cómo ha cambiado el oficio: entonces trabajaba con carretes de 36 fotografías, enfoque manual y revelados que exigían controlar con precisión tiempos y temperaturas. Calcula que durante aquellos años podía realizar unas 10.000 fotografías anuales y que para preparar esta exposición se revisaron alrededor de 50.000 imágenes, de las que unas 80 llegaron al catálogo y cerca de 40 a la sala. Su intención es que los más jóvenes entiendan esas imágenes no como grandes escenas excepcionales, sino como “el día a día” de la provincia hace 50 años.