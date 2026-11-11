Jorge Cañete antes de recibir al Levante: «¿Por qué no iba a pasar esto en Tarancón?»

El CD Tarancón vuelve a vivir una jornada histórica con su debut ante el Levante en Copa del Rey. Su entrenador, Jorge Cañete, asegura que el equipo llega con la intención de “dar la cara” y competir al máximo frente a un conjunto de Primera División. La cita recupera el recuerdo de aquella eliminatoria de hace 43 años entre la antigua Agrupación Deportiva Tarancón y el Atlético de Madrid, mientras el actual proyecto recoge el trabajo acumulado durante años por distintas plantillas, directivas y generaciones del club.

Cañete afronta además el partido número 340 con el club y destaca el camino recorrido desde categorías autonómicas hasta consolidar al Tarancón entre los equipos destacados de Tercera Federación. El técnico reconoce la enorme diferencia de nivel respecto al Levante, pero confía en explotar la motivación, el componente emocional y el buen momento deportivo de su plantilla, que llegaba al encuentro después de seis jornadas sin perder, con cuatro victorias y dos empates. “¿Por qué no vamos a competir nosotros el partido?”, plantea.

La afición será otro de los grandes argumentos locales. El entrenador señalaba que apenas quedaban unas 150 entradas y que el Municipal podía reunir alrededor de 3.600 espectadores, lo que supondría una de las mayores asistencias de la historia del club. Para Cañete, la respuesta de Tarancón y de toda la comarca confirma que el partido es mucho más que una eliminatoria: supone el reconocimiento a años de crecimiento del fútbol local y una oportunidad excepcional para volver a situar al club ante un rival de máximo nivel.