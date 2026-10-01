Javier Pérez ‘El Mañanero’ y el Área de Servicios Sociales de Diputación serán reconocidos en el acto del Día de las Personas Mayores el próximo lunes

El Consejo Municipal de Mayores del Ayuntamiento de Cuenca reconocerá a Javier Pérez ‘El Mañanero’ y al Área de Servicios Sociales de la Diputación Provincial con motivo del Día de las Personas Mayores, fecha que se conmemora hoy pero cuyo acto institucional tendrá lugar el lunes 5 de octubre en el Salón de Actos de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte (Glorieta González Palencia) a las 11:00 horas.

Así lo decidió en su sesión celebrada recientemente este Consejo Municipal de Mayores, que completará el acto con una presentación y lectura de manifiesto a cargo de la Universidad de Mayores ‘José Saramago’ 50 Plus de la UCLM, así como una actuación musical.

Javier Pérez ‘El Mañanero’ es un veterano músico y acordeonista fuertemente vinculado a la escena cultural de Cuenca. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años ofreciendo espectáculos de música popular y de baile por toda la provincia, en su mayoría para personas mayores.

El Área de Servicios Sociales de la Diputación, por su parte, será reconocida por su estudio pionero sobre la violencia de género en mujeres mayores de la provincia de Cuenca. Un trabajo de investigación que fue coordinado por María Ángeles Briones y que contó con la implicación activa de más de 400 personas, cuyo objetivo consistió en arrojar luz sobre una problemática muchas veces invisible y fuertemente normalizada: las particularidades de la violencia machista en entornos rurales y en mujeres mayores de 65 años.