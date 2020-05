Isidoro Gómez Cavero: "No bajemos la guardia"

Aunque reconoce que, hoy por hoy, la presión asistencial es menor , pide a los conquenses que no bajen la guardia. Asegura que no se producen ya tantas neumonías pero hay mucha gente que lo sigue pasando mal con broncopatías.

Desde marzo ha visto morir a algunos de sus pacientes, también conocidos y amigos. Uno incluso dentro de su consulta, señala apenado. No todos ancianos, también jóvenes. Por ello, reclama que se cumplan las normas para que no haya un repunte. "No queremos que se repitan esos dramas familiares".

GómezCavero es también concejal en el Ayuntamiento de Cuenca y el "alma" de "Cuenca nos une", la agrupación de electores que hizo historia en las pasadas elecciones municipales y obtuvo cinco ediles en el Consistorio.

El médico ha avanzado que, la posición de su grupo a cuenta de la situación que ha generado el coronavirus en la ciudad, la darán a conocer en el próximo pleno del Consistorio.