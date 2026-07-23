La Hostelería de Cuenca rechaza la prohibición de fumar en terrazas y alerta de su impacto económico

La Agrupación Provincial de Hostelería de Cuenca ha mostrado su rechazo al anteproyecto de reforma de la ley antitabaco aprobado por el Consejo de Ministros, que contempla, entre otras medidas, la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería. El colectivo recuerda que la iniciativa inicia ahora su tramitación parlamentaria y considera que aún está por ver si reúne los apoyos suficientes para salir adelante.

El secretario de la organización, Diego López, sostiene que la medida no reducirá el consumo de tabaco, ya que, a su juicio, los fumadores simplemente se alejarán unos metros de las terrazas para fumar. Además, advierte de que la prohibición podría incrementar la presencia de colillas en la vía pública y cuestiona que este sea uno de los principales problemas que debe abordar el Ministerio de Sanidad.

La agrupación alerta también de un posible impacto económico para el sector hostelero, especialmente en un país donde las terrazas constituyen uno de los principales atractivos turísticos. En este sentido, considera que limitar el consumo de tabaco en estos espacios podría restar competitividad a España frente a otros destinos.

Por último, la organización critica lo que considera una "hiperlegislación" y un aumento constante de las prohibiciones, defendiendo que el comportamiento de los clientes debe regirse por el sentido común más que por nuevas restricciones legales.