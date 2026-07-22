La Hermandad de la Virgen de Riánsares lanzará el cohete que abrirá las fiestas de Tarancón 2026

La Hermandad de la Virgen de Riánsares será la encargada de lanzar el cohete inaugural de las Fiestas y Feria Nuestra Señora de Riánsares 2026 de Tarancón. El anuncio lo ha realizado el alcalde, José Manuel López Carrizo, quien ha destacado que este reconocimiento pretende poner en valor el trabajo de la hermandad y reforzar el vínculo de las fiestas con la patrona de la localidad. El lanzamiento tendrá lugar el próximo 7 de septiembre desde el balcón del antiguo Ayuntamiento.

El presidente de la hermandad, Francisco Arcas, ha agradecido la distinción y ha asegurado que supone "un honor y un privilegio" representar a todos los devotos de la Virgen de Riánsares durante el inicio oficial de las celebraciones.

El Ayuntamiento ha dado a conocer también el fallo del XXXV Concurso del Cartel de las Fiestas y Feria. La obra "Por Riánsares, a la calle", de la diseñadora castellonense Olga Barreda Sánchez, ha resultado ganadora entre más de veinte propuestas presentadas al certamen. La autora ha explicado que el cartel busca reflejar el ambiente festivo de las calles de Tarancón, con la Virgen de Riánsares como figura central junto a elementos tradicionales como las peñas o los gigantes y cabezudos.

Además, el concurso ha premiado a Marín del Burgo Córdoba y Natalia del Burgo Córdoba en las categorías de Educación Primaria, e Isabel Núñez Alcántara en la categoría de ESO, mientras que la modalidad de Bachillerato y Formación Profesional ha quedado desierta. Las obras podrán visitarse durante el mes de septiembre en la Casa Parada.