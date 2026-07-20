El Concurso Nacional de Cocina ‘Ajo Morado de Las Pedroñeras’ selecciona a sus seis finalistas

El XVI Concurso Nacional de Cocina ‘Ajo Morado de Las Pedroñeras’ ya tiene a sus seis finalistas, que competirán el próximo 26 de julio dentro de la programación de la LII Feria Internacional del Ajo. Los profesionales seleccionados proceden de las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Cuenca y Madrid y optarán a un total de 3.500 euros en premios.

Entre los finalistas se encuentra Emilio José Ramírez, del Restaurante La Hospedería de El Provencio, que representará a la provincia de Cuenca con unos timbales de conejo con mojo de pistacho y migas ruleras. Junto a él competirán Cristian Solana, José Manuel García, Ignacio Caro, Rafael Herreros y Diego Barbosa, con propuestas en las que el Ajo Morado de Las Pedroñeras tendrá un papel protagonista.

Los concursantes dispondrán de dos horas para elaborar cinco raciones de sus respectivos platos. El jurado valorará aspectos como la presentación, el sabor y la importancia del ajo morado dentro de cada receta, mientras que un jurado observador tendrá en cuenta cuestiones como la limpieza, la originalidad o la ejecución.

El ganador recibirá un premio de 2.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros y el tercero, 500. La pasada edición tuvo como vencedor a Luis Antonio Navalón, del Restaurante La Ramona de Almansa, con su propuesta de pollo al ajillo.