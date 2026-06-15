La Guardia Civil investiga a los autores de dos delitos de estafa mediante el “timo de la estampita”

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca, en el marco de las investigaciones desarrolladas por el Equipo R.O.C.A. de la Compañía de Tarancón, han procedido a la instrucción de diligencias e investigación de tres personas, dos mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre los 34 y 61 años, como presuntos autores de dos delitos de estafa cometidos mediante el método conocido coloquialmente como “el timo de la estampita”.

La investigación se inició de forma inmediata tras tener conocimiento de la comisión de estos dos delitos en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca), resultando víctimas dos mujeres de avanzada edad cuando transitaban por el casco urbano de la población.

El modus operandi empleado consistía en que una chica joven, que simulaba padecer una discapacidad, se acercaba a las víctimas manifestando de forma incoherente que se había escapado de un colegio de monjas, mostrando un paquete envuelto en papel de periódico con supuestos billetes. Durante la conversación, y continuando con una actitud confusa, la joven se ganaba la confianza de las víctimas. En este tipo de timos tradicionales, un segundo autor, conocido como "gancho", suele aparecer en escena para convencer a la víctima de que aporte una alta suma de dinero real a cambio del paquete de la joven, el cual finalmente solo contiene recortes de papel.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de San Clemente. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Mayor Seguridad de la Guardia Civil, diseñado de forma permanente para proteger a uno de los colectivos más vulnerables. El cuerpo recomienda adoptar las siguientes pautas en la vía pública:

Desconfíe de desconocidos: ignore a cualquier persona que le aborde en la calle ofreciéndole un negocio fácil o dinero inesperado.

No muestre su dinero: evite sacar grandes cantidades en cajeros automáticos o enseñar su cartera en la vía pública.

El dinero fácil no existe: recuerde que timos como "la estampita" o "el tocomocho" se basan en promesas falsas de ganancias rápidas.

Vaya acompañado: intente realizar sus gestiones bancarias o paseos habituales junto a un familiar o persona de confianza.

Mantenga la distancia: no permita que personas extrañas se acerquen en exceso con excusas de abrazos, muestras de afecto o venta de pañuelos.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para cualquier información relacionada con esta nota de prensa, pueden dirigirse a la OPC de la Comandancia de Cuenca, teléfono 969220500 ext. 0230412, y 619006915.