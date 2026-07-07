La Guardia Civil detiene a tres personas especializadas en robos mediante el método de la «siembra

La Guardia Civil de Cuenca, ha detenido a tres personas, una mujer y dos varones con edades comprendidas entre los 20 y 28 años, especializadas en hurtos en interiores de vehículos y robos en viviendas. A los detenidos se les atribuyen los delitos de hurto en interior de vehículo, robo con fuerza en domicilio, atentado contra los agentes de la autoridad, falsificación de documento, desobediencia grave y delito contra la seguridad del tráfico.

La investigación policial se inició tras cometerse un hurto en el interior de un coche en una gasolinera de Tarancón. Fruto de las pesquisas realizadas por componentes pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón, se pudo averiguar que los presuntos autores operaban de forma organizada mediante el método de la «siembra» en aparcamientos de grandes áreas comerciales.

Esta técnica consiste en distraer a la víctima; generalmente personas de avanzada edad, tirando una pequeña cantidad de dinero al suelo. Mientras le indican que se le han caído las monedas, otro miembro del grupo aprovecha el descuido para sustraer las pertenencias del interior del vehículo.

La pronta actuación de los investigadores, propició que los autores fueran localizados inmediatamente en provincia de Ciudad Real a bordo del mismo coche utilizado en el robo de Tarancón. Al procurar su interceptación, los sospechosos intentaron atropellar a los guardias civiles para emprender una veloz huida en dirección a la provincia de Toledo.

A pesar de las maniobras evasivas y de la conducción a gran velocidad, incluso en el interior de cascos urbanos, lo que supuso poner en grave peligro al resto de usuarios de la vía, el vehículo pudo ser interceptado y sus ocupantes detenidos.

En el momento de la detención y en los registros de los efectos que lanzaron durante la huida, se intervinieron joyas, tarjetas bancarias prepago, guantes y diversas prendas para ocultar su identidad; alguno de los cuales fueron arrojados desde el vehículo durante la huida y recuperados posteriormente.

Los detenidos, los efectos intervenidos y las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Tarancón.La Guardia Civil recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.