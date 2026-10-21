La Guardia Civil detiene en San Clemente a un joven con más de 600 gramos de hachís ocultos en su maleta

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de las funciones encomendadas para la vigilancia de las principales vías de comunicación de la provincia y la prevención de la protección de la Seguridad Ciudadana, ha detenido a un hombre de 27 años de edad, por un

supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron con ocasión de un dispositivo policial desplegado en una vía pública dentro del término municipal de San Clemente (Cuenca), actuación llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca (USECIC).

En el transcurso del operativo, los agentes procedieron a la identificación de los ocupantes de un vehículo que les infundió sospechas. Tras el registro del turismo, localizaron e intervinieron, ocultas entre prendas de ropa en el interior de una maleta, varias placas de diverso tamaño que contenían una sustancia de color marrón, supuestamente hachís, con un peso superior a 600 gramos, así como 1.265 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distinto valor de procedencia injustificada por el propietario del equipaje.

Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil procedió a la detención del propietario de la maleta, como presunto responsable de los hechos investigados.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de San Clemente.