El Gobierno regional abona cerca de un millón de euros en los tres últimos pagos para la reestructuración del viñedo en Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado 985.187,80 euros en la provincia de Cuenca correspondientes a los tres últimos pagos de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, que alcanzan a 105 viticultores, 194 parcelas y una superficie de 304 hectáreas.

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández Alcalde, ha dado a conocer estos datos durante una visita a la explotación de Jesús Castillo, joven agricultor de Villamayor de Santiago, que se incorporó hace algunos años al sector agrario y que ha ido desarrollando su proyecto acogiéndose a diferentes líneas de apoyo del Ejecutivo autonómico, entre ellas las ayudas para la reestructuración del viñedo y los planes de mejora para la modernización de maquinaria.

Fernández Alcalde ha señalado que Jesús Castillo es “un buen ejemplo de cómo queremos trabajar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha: de la mano de los jóvenes que deciden apostar por la agricultura y por nuestros pueblos, facilitándoles herramientas para que puedan poner en marcha y desarrollar sus proyectos”.

En este sentido, ha destacado que el objetivo es acompañar a los agricultores “desde su incorporación y también después, ayudándoles a modernizar sus explotaciones, renovar sus viñedos, mejorar su maquinaria y hacerlas cada vez más competitivas y viables”.

Respecto a los últimos pagos de reestructuración del viñedo, el octavo ha supuesto para la provincia de Cuenca 666.413,54 euros, con 74 beneficiarios, 137 parcelas y 220 hectáreas; el noveno, 74.366,46 euros, con 16 beneficiarios, 30 parcelas y 40 hectáreas; y el décimo, 244.407,80 euros, con 15 beneficiarios, 27 parcelas y 44 hectáreas. En conjunto, suman 985.187,80 euros, 105 beneficiarios contabilizados, 194 parcelas y 304 hectáreas.

El delegado provincial ha incidido en que detrás de estas cifras “hay explotaciones, inversiones y proyectos con futuro, muchos de ellos protagonizados por jóvenes que quieren seguir viviendo y trabajando en el medio rural”.

En el conjunto de Castilla-La Mancha, durante el actual año financiero se han transferido ya 25,4 millones de euros al sector vitícola para contribuir a mejorar la competitividad de las explotaciones.