REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDOS

El Gobierno regional abona cerca de un millón de euros en los tres últimos pagos para la reestructuración del viñedo en Cuenca

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández Alcalde, ha visitado en Villamayor de Santiago la explotación de Jesús Castillo, joven agricultor beneficiario de distintas líneas de apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha

Los tres pagos contabilizan 105 beneficiarios, 194 parcelas y 304 hectáreas de viñedo en la provincia

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

El Gobierno regional abona cerca de un millón de euros en los tres últimos pagos para la reestructuración del viñedo en Cuenca
El Gobierno regional abona cerca de un millón de euros en los tres últimos pagos para la reestructuración del viñedo en Cuenca | JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado 985.187,80 euros en la provincia de Cuenca correspondientes a los tres últimos pagos de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, que alcanzan a 105 viticultores, 194 parcelas y una superficie de 304 hectáreas.

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández Alcalde, ha dado a conocer estos datos durante una visita a la explotación de Jesús Castillo, joven agricultor de Villamayor de Santiago, que se incorporó hace algunos años al sector agrario y que ha ido desarrollando su proyecto acogiéndose a diferentes líneas de apoyo del Ejecutivo autonómico, entre ellas las ayudas para la reestructuración del viñedo y los planes de mejora para la modernización de maquinaria.

Fernández Alcalde ha señalado que Jesús Castillo es “un buen ejemplo de cómo queremos trabajar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha: de la mano de los jóvenes que deciden apostar por la agricultura y por nuestros pueblos, facilitándoles herramientas para que puedan poner en marcha y desarrollar sus proyectos”.

En este sentido, ha destacado que el objetivo es acompañar a los agricultores “desde su incorporación y también después, ayudándoles a modernizar sus explotaciones, renovar sus viñedos, mejorar su maquinaria y hacerlas cada vez más competitivas y viables”.

Respecto a los últimos pagos de reestructuración del viñedo, el octavo ha supuesto para la provincia de Cuenca 666.413,54 euros, con 74 beneficiarios, 137 parcelas y 220 hectáreas; el noveno, 74.366,46 euros, con 16 beneficiarios, 30 parcelas y 40 hectáreas; y el décimo, 244.407,80 euros, con 15 beneficiarios, 27 parcelas y 44 hectáreas. En conjunto, suman 985.187,80 euros, 105 beneficiarios contabilizados, 194 parcelas y 304 hectáreas.

El delegado provincial ha incidido en que detrás de estas cifras “hay explotaciones, inversiones y proyectos con futuro, muchos de ellos protagonizados por jóvenes que quieren seguir viviendo y trabajando en el medio rural”.

En el conjunto de Castilla-La Mancha, durante el actual año financiero se han transferido ya 25,4 millones de euros al sector vitícola para contribuir a mejorar la competitividad de las explotaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid