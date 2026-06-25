El Gobierno regional abona 3,3 millones de euros de la PAC a 529 agricultores de Cuenca por las ayudas al girasol medioambiental

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado en el mes de mayo 3,3 millones de euros a 529 agricultores de la provincia de Cuenca correspondientes a las ayudas de la PAC al girasol medioambiental.

Así lo ha destacado el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández, quien ha subrayado que “Cuenca es la provincia más beneficiada por esta ayuda, tanto en número de titulares como en superficie declarada, lo que demuestra el peso que tiene este cultivo en nuestro territorio”.

En el conjunto de Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha abonado esta ayuda a 780 beneficiarios, por un importe total de 4,6 millones de euros. De ellos, la mayoría pertenecen a la provincia de Cuenca, con 529 titulares y 3,3 millones de euros, seguida de Guadalajara, con 230 titulares y 1,2 millones de euros.

Rodrigo Fernández ha explicado que, en el caso del girasol medioambiental, Cuenca cuenta con una superficie declarada de 128.000 hectáreas, lo que supone el 80,7 por ciento del total regional.

El delegado provincial ha recordado que esta línea de ayudas se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, PAC, 2023-2027, dentro de las intervenciones agroambientales. Su financiación procede del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Feader, con participación también de fondos propios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de la Administración General del Estado.

Fernández ha señalado que esta ayuda “ha sido recuperada por el Gobierno de Castilla-La Mancha después de varios años sin convocarse”, cumpliendo así “uno de los compromisos del Gobierno de Emiliano García-Page con el sector agrario”.

El delegado ha destacado que se trata de una medida “muy importante para una provincia como Cuenca, donde el girasol tiene una presencia destacada y donde esta ayuda permite apoyar a los agricultores que mantienen prácticas beneficiosas para el suelo, la biodiversidad y el medio ambiente”.

En este sentido, ha añadido que el girasol medioambiental contribuye a avanzar hacia “una agricultura más sostenible, rentable y adaptada a las características de nuestro territorio”, al tiempo que permite respaldar a los profesionales del campo “con ayudas concretas y con pagos que llegan directamente al sector”.

Finalmente, Rodrigo Fernández ha puesto en valor que esta medida “refuerza el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con los agricultores y agricultoras de Cuenca, con el mantenimiento de la actividad agraria y con el futuro del medio rural”.