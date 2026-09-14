La Fiesta de los Años 60 de Tarancón ya es oficinalmente de Interés Turístico Regional

La Fiesta de los Años 60 de Tarancón ya es oficialmente Fiesta de Interés Turístico Regional tras la publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la resolución de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía por la que se concede este reconocimiento.

La declaración, que fue avanzada hace unos días por el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante el inicio de las Fiestas de Tarancón, reconoce la singularidad de una celebración nacida de una iniciativa vecinal que se ha convertido en una de las grandes citas del calendario festivo de la localidad.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha destacado que este título “es un reconocimiento a una fiesta construida por los propios taranconeros y taranconeras, que han sabido convertir la iniciativa de un grupo de amigos en una auténtica seña de identidad colectiva”.

Asimismo, ha señalado que la declaración “supone un importante respaldo para seguir dando a conocer la Fiesta de los Años 60, atraer nuevos visitantes y reforzar la posición de Tarancón como destino turístico”.

El título de Fiesta de Interés Turístico Regional constituye un distintivo oficial de calidad y relevancia turística, concedido por el Gobierno regional, que permitirá fortalecer la presencia de esta celebración en las acciones y canales de promoción turística de Castilla-La Mancha y favorecerá una mayor proyección de Tarancón en el ámbito regional y nacional. Esta mayor visibilidad puede traducirse en nuevas oportunidades para la hostelería, el comercio y el resto de los servicios vinculados al turismo.

Marian López ha subrayado que “no estamos únicamente ante una fiesta multitudinaria, sino ante una celebración singular, capaz de implicar a toda la ciudad, generar actividad económica y transmitir una imagen alegre, acogedora y dinámica de Tarancón”.

De una iniciativa espontánea a una gran cita temática

La Fiesta de los Años 60 tiene su origen en 1991, cuando un grupo de jóvenes decidió recuperar la ropa que sus padres conservaban de aquella época para disfrazarse y animar la última noche del Carnaval en una antigua discoteca de la localidad.

Aquella iniciativa fue creciendo hasta convertirse en la actual Fiesta de los Años 60, también conocida como la Fiesta de los Yeyés, que reúne cada año a miles de personas en torno a la música, la estética y el ambiente de aquella década.

Su programación incluye un mercadillo ambientado en la época, una exposición de vehículos clásicos, desfiles, conciertos y un multitudinario guateque, además de las actividades incorporadas durante los últimos años para ampliar la participación de todos los públicos.