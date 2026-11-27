La Casa Blanca no solo ha sido escenario de grandes decisiones políticas, sino también de numerosas historias de apariciones fantasmales. En una nueva entrega de Misterios de Más, Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez repasan algunos de los relatos más conocidos vinculados a la residencia presidencial estadounidense. Entre ellos destacan las supuestas apariciones de los expresidentes Andrew Jackson y Abraham Lincoln, cuyo fantasma, según distintas leyendas, habría sido visto por visitantes y mandatarios como Winston Churchill. Los colaboradores recuerdan también las sesiones de espiritismo organizadas por Mary Todd Lincoln y la historia de David Burns, antiguo propietario de parte de los terrenos de la Casa Blanca, cuya voz supuestamente continuaría escuchándose en el edificio.

El recorrido continúa con una teoría conspirativa que llegó a provocar un desmentido de la Casa Blanca en 2012. Dos hombres afirmaron haber participado en un supuesto programa secreto que permitía viajar a Marte mediante teletransportación y en el que habría estado implicado un joven Barack Obama. Una historia sin pruebas que, pese a su carácter extraordinario, alcanzó suficiente repercusión como para recibir una respuesta oficial. El programa aborda además dos episodios españoles relacionados con objetos voladores no identificados: un supuesto accidente ocurrido en Vejer de la Frontera en 1996 y un avistamiento registrado en Benicàssim en 1983. Ambos dieron lugar, según explican los colaboradores, a preguntas parlamentarias para conocer qué información tenían las autoridades.

La sección también deja espacio para un relato situado en la provincia de Cuenca. Miguel Ángel Linares comparte el testimonio que le trasladó un hombre acerca de un objeto desconocido que habría caído en una finca, provocado un socavón y sido retirado posteriormente por un equipo desplazado al lugar. Se trata de un relato personal no verificado, cuya naturaleza permanece sin determinar y que podría tener explicaciones ajenas al fenómeno OVNI. Con estas historias, Misterios de Más propone una mirada diferente a la política en plena campaña electoral, mezclando acontecimientos documentados, testimonios, leyendas y teorías conspirativas sin que ello suponga acreditar sus interpretaciones paranormales.