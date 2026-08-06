La Diputación de Cuenca valora como muy positivo el incremento poblacional de 734 habitantes en el último año

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta mañana los datos provisionales de la Estadística Continua de Población que presentan 201.233 habitantes en la provincia de Cuenca, esto supone un incremento de 734 personas con respecto al mismo periodo del año pasado. Si comparamos estos datos con julio del año 2019 el crecimiento ha sido de 3.836 habitantes, una subida de casi el 2 por ciento.

El diputado de Reto Demográfico, Javier Cebrián, ha estado en Arcas junto a su alcalde, Joaquín González Mena, visitando la empresa Bahareque con su impulsora a la cabeza, Daniela García, que fue una de las ganadoras de la última edición del Concurso Integra 4.0 y está dedicada la fabricación de paneles acústicos hechos a partir de materiales sostenibles.

El responsable provincial ha aprovechado para valorar el dato de población ofrecido hoy por el INE que ha calificado como “buenísimo” y que viene a avalar las actuaciones que se están desarrollando por parte de la Diputación de Cuenca con iniciativas novedosas e innovadoras como son el Proyecto Arraigo para atraer urbanitas o el concurso de emprendedores Integra 4.0 que está reteniendo el talento conquense y aprovechando las oportunidades que ofrece Cuenca.

Cebrián ha manifestado que la sangría población se ha detenido y que ahora la tendencia que se viene arrastrando en los últimos años está siendo positiva, de hecho, espera continuar por este camino y en el futuro espera que el Plan de Industrialización puesto en marcha por primera vez en la historia de la institución provincial sirva para continuar generando puestos de trabajo y atraer población.

Además, el diputado de Reto Demográfico considera que “la alineación institucional le está viniendo muy bien a Cuenca” porque afrontar el reto demográfico es un trabajo de todas las administraciones, y medidas como la Ley de Lucha contra la Despoblación de la Junta de Comunidades o las Ayudas al Funcionamiento del Gobierno de España, también están sirviendo para generar este ecosistema que está permitiendo asentar nuevos pobladores.

Todo ello con la colaboración de los agentes sociales, los Grupos de Desarrollo Rural y, en general, toda la sociedad civil; porque esto es algo que nos tiene que alegrar a todos los conquenses, ha aseverado el diputado. En este sentido, destaca que los ayuntamientos son una pieza fundamental y ha puesto como ejemplo a Arcas de municipio que está creciendo en población gracias a atraer personas que trabajan en el polígono SEPES. El alcalde de esta localidad ha ensalzado este movimiento, unido a la creación de pequeñas empresas como Bahareque que suponen “un paso importante” para este municipio.

Daniela García, por su parte, impulsora de Bahareque ha explicado que están centrados en el diseño y la mejora del producto final, pero a la vez, están instalando los paneles en negocios de la capital. Esta joven emprendedora, junto con su pareja, se han venido de una gran ciudad a vivir a Arcas y ha señalado que la cercanía de un lugar con menos población facilita que su trabajo sea más conocido entre sus potenciales clientes.

Bahareque es una empresa ubicada en Arcas especializada en el diseño y fabricación de paneles acústicos sostenibles que combinan funcionalidad, diseño y respeto por el medio ambiente. Su propuesta apuesta por el uso de materiales naturales y de proximidad, como madera certificada y lana de oveja merina de Cuenca, para desarrollar soluciones que mejoran el confort acústico en viviendas, oficinas, centros educativos y otros espacios, contribuyendo al mismo tiempo a impulsar la economía local y la innovación en el medio rural. Esta iniciativa fue premiada en la IV edición del Concurso Integra y recibieron una ayuda de más de 18.000 euros.