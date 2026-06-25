La Diputación de Cuenca destina más de 344.000 euros para llevar la cultura a los municipios de la provincia a través del Programa Talía

La Diputación de Cuenca ha resuelto la convocatoria de subvenciones del Programa Talía para Ayuntamientos y Entidades Locales correspondiente a 2026, una iniciativa que permitirá distribuir 344.122,50 euros entre los municipios y entidades locales de la provincia para financiar actividades de artes escénicas y musicales a lo largo del año.

La vicepresidenta segunda y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha destacado que el Programa Talía constituye "una de las herramientas más importantes de las que dispone la Diputación para democratizar el acceso a la cultura y garantizar que vivir en un pequeño municipio no suponga renunciar a disfrutar de espectáculos de calidad".

Martínez ha señalado que "la cultura es un servicio público que contribuye a dinamizar nuestros pueblos, favorece la convivencia y genera oportunidades para el tejido artístico y cultural de la provincia". En este sentido, ha subrayado que el objetivo de esta convocatoria es "seguir apoyando a los ayuntamientos para que puedan ofrecer una programación variada y de calidad durante todo el año, independientemente de su tamaño o de sus recursos económicos".

La responsable provincial de Cultura ha recordado que el Programa Talía se ha consolidado como uno de los pilares de la política cultural de la Diputación, ya que permite acercar el teatro, la música, el folclore, la danza y otras manifestaciones artísticas a 318 municipios y pedanías de la provincia.

"Nuestro compromiso es que la cultura llegue a todos los rincones de Cuenca porque también es una herramienta para fortalecer el sentimiento de comunidad, mantener vivos nuestros pueblos y generar actividad social y económica", ha afirmado Martínez.

Las ayudas concedidas se abonarán una vez que los beneficiarios justifiquen correctamente la realización de las actividades subvencionadas, de acuerdo con las bases de la convocatoria, estableciéndose el 31 de octubre de 2026 como fecha límite para la presentación de la justificación.