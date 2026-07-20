AYUDAS A CLUBES

La Diputación de Cuenca concede provisionalmente ayudas a 84 clubes deportivos de la provincia

La convocatoria de subvenciones de 2026 beneficiará a entidades de numerosas disciplinas, desde clubes que participan en competiciones ligueras hasta modalidades individuales y deporte base. La resolución abre ahora un plazo de diez días hábiles para presentar alegacioneS

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La Diputación de Cuenca concede provisionalmente ayudas a 84 clubes deportivos de la provincia
La Diputación de Cuenca concede provisionalmente ayudas a 84 clubes deportivos de la provincia | Diputación de Cuenca

La Diputación de Cuenca ha publicado la resolución provisional de su convocatoria de subvenciones para clubes deportivos correspondiente a 2026, que contempla ayudas para un total de 84 entidades de la provincia. Los beneficiarios disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que se apruebe la resolución definitiva.

La convocatoria establece dos grandes líneas de ayudas. La primera está dirigida a clubes con equipos que participan en competiciones ligueras de disciplinas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, rugby o voleibol. La segunda incluye clubes individuales y entidades sin participación liguera de deportes como atletismo, ciclismo, natación, orientación, piragüismo, gimnasia rítmica, taekwondo, tenis, tiro con arco o triatlón, entre otros.

El diputado de Deportes, Juventud e Informática, Abel Fresneda, ha señalado que estas subvenciones buscan ayudar a las entidades a afrontar los gastos derivados de su actividad y respaldar tanto la competición como la formación de jóvenes deportistas.

Desde la institución provincial destacan también la implantación territorial de los clubes beneficiarios, procedentes de distintos municipios, así como la diversidad de disciplinas deportivas incluidas en la convocatoria.

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