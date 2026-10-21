La Diputación de Cuenca acoge hasta el 31 de octubre la exposición fotográfica ‘La Transición en instantes’

La Diputación de Cuenca acoge hasta el próximo 6 de noviembre la exposición La Transición en instantes (España, la más bella del baile), una muestra enmarcada en el programa de actividades España: 50 años en libertad, organizado por la Subdelegación del Gobierno en Cuenca y la Fundación Antonio Pérez con motivo del 50 aniversario de la Transición española.

La diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha visitado la muestra, acompañada por la delegada del Gobierno, Mari Luz Fernández y Alfonso de la Torre, teórico y crítico de arte, previamente pudo disfrutar de la exposición Julián Castilla, coleccionista que ha cedido las imágenes generosamente.

Martínez ha destacado la calidad de las 19 imágenes y sobre todo, la importancia histórica de los momentos que muestran. Ha puesto en valor el trabajo de los autores entre los que se encuentran fotógrafos como Marisa Flórez, Antonio Suárez, Ouka Leele, Alberto García-Alix, Oriol Maspons y Cristina García Rodero, documentan diferentes momentos de los cambios sociales y culturales que acompañaron a la Transición y permiten acercarse a este periodo a través de la fotografía.

A las imágenes se suman textos de Alfonso de la Torre, quien aborda la importancia de la fotografía como testimonio de aquel momento histórico. La selección recoge algunos de los instantes de la Transición y refleja el papel que desempeñó la fotografía en la sociedad española durante

aquellos años, en paralelo a las transformaciones que experimentaron las artes plásticas, el cine, el teatro, la música y la literatura.

Por su parte, Marie Claire Ducay, periodista pionera en la agencia EFE y en el equipo de comunicación de Moncloa, recomienda especialmente a los jóvenes visitar la exposición. Ducay destaca la vigencia de los temas que aborda la muestra y señala que, pese al tiempo transcurrido desde la Transición, muchas de las cuestiones reflejadas en estas imágenes continúan siendo actuales.

La exposición forma parte de una programación más amplia que incluye propuestas educativas, artes escénicas y un certamen fotográfico dirigido a estudiantes de la provincia. El programa tiene como eje la memoria colectiva y la evolución social y cultural de España durante los últimos cincuenta años, con actividades dirigidas a acercar este periodo histórico a distintos públicos.