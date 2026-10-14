La Diputación aprueba provisionalmente el proyecto para dotar de suministro eléctrico al nuevo Parque de Bomberos de Priego

La Diputación de Cuenca continúa avanzando en la puesta en funcionamiento del Parque de Bomberos de Priego con la aprobación provisional del proyecto para la instalación de una línea de media tensión y un centro de transformación destinada a garantizar el suministro eléctrico de estas instalaciones.

El diputado responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Rodrigo Molina, ha explicado que el proyecto contempla la ejecución de una línea de media tensión de 15 kV y un centro de transformación de 160 kVA para la alimentación eléctrica de estas instalaciones, para lo que se va a destinar un total de 145.909 euros.

La aprobación provisional del proyecto incluye la apertura del correspondiente periodo de información pública, durante el cual las personas interesadas podrán examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de su aprobación definitiva.