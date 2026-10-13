El nuevo embarcadero del Club Piragüismo Cuenca entra en contratación tras veinte años de espera

El nuevo embarcadero del Club Piragüismo Cuenca ya se encuentra en fase de contratación después de alrededor de veinte años de reivindicaciones. Así lo ha avanzado en Onda Cero Cuenca la presidenta del club, Nuria Lozano, quien explica que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha dado el visto bueno a una primera memoria valorada y que el siguiente paso será adjudicar la redacción del proyecto antes de proceder posteriormente a la contratación de las obras. “Después de veinte años, por fin el pantalán está en fase de contratación”, celebra Lozano, que también reconoce la implicación del Ayuntamiento y del alcalde para impulsar la actuación.

La principal transformación será la desaparición de las actuales escaleras metálicas de acceso al agua, que serán sustituidas por una plataforma flotante de madera capaz de subir o bajar en función del nivel del río. De esta forma se eliminarán barreras arquitectónicas y se facilitará el embarque y desembarque de personas con distinta movilidad. La actuación permitirá además descongestionar los entrenamientos: actualmente pueden coincidir 25 o 30 deportistas esperando para acceder al agua, mientras que con el nuevo sistema podrían hacerlo cuatro o cinco palistas simultáneamente. El club insiste en que el proyecto deberá respetar el entorno y ocupar únicamente el espacio de ribera que actualmente utilizan las escaleras.

La noticia llega al cierre de una de las mejores temporadas de la entidad. El Club Piragüismo Cuenca cuenta actualmente con unos 90 socios, alrededor de 40 dentro del equipo de competición, y ha incorporado una veintena de jóvenes en los últimos tres años. Deportivamente ha terminado quinto entre los clubes españoles en la Liga Nacional de Ríos, Travesías y Maratón, séptimo en la División de Honor de Sprint Olímpico sénior masculino y ha logrado por primera vez subir al podio de la Liga Centro. En el Campeonato de España en Edad Escolar fue además primero por clubes con 24 medallas.

Entre los nombres propios destacan los internacionales Carlos López Belinchón y David Olivares, junto a Adrián del Cid, Mario del Santo, Carmen Rubio, Víctor Pardo o jóvenes como Mateo Pérez y David López Belinchón. Carlos López logró plata en C4 y bronce en C2 en el Mundial Universitario, mientras que Olivares fue subcampeón de Europa sub-23 en C4 mixto. Mateo Pérez, en su debut nacional, se proclamó campeón de España en 500 metros y subcampeón en 3.000.

El club pretende ahora seguir reforzando su cantera mediante programas como Canoe School y las escuelas de primavera, además de potenciar su estructura técnica. Para Navidad estudia también recuperar alguna actividad popular en el río, aunque descarta volver al antiguo formato de la carrera de Nochevieja por los riesgos que llevaron a suspenderla y plantea buscar un recorrido alternativo y más seguro.