Vara de Rey afronta 24 horas y 160 kilómetros para dar visibilidad a la piel de mariposa

Vara de Rey se convertirá este sábado en escenario de ‘Kilómetros con Alas’, un reto solidario que plantea completar durante 24 horas consecutivas un circuito de 6,7 kilómetros. Los principales participantes intentarán recorrerlo cada hora, descansando únicamente el tiempo que reste hasta completar los 60 minutos, hasta alcanzar aproximadamente 160 kilómetros entre las 11:00 horas del sábado y las 11:00 del domingo. Toda la recaudación estará destinada a DEBRA, asociación que trabaja con personas afectadas por epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa.
La iniciativa nació el pasado año con un desafío de 15 horas y 100 kilómetros dedicado al cáncer infantil, pero sus impulsores, entre ellos Mario Moya, han decidido este año ampliar el reto hasta cubrir un día completo. La organización ronda ya los 400 inscritos, aunque insiste en que no se trata de una carrera convencional: cualquier persona podrá completar una vuelta, varias, correr o caminar y sumarse al evento sin necesidad de afrontar los 160 kilómetros. Durante toda la jornada habrá avituallamiento, servicio de bar, talleres infantiles, hinchables, sorteos, conciertos y sesiones de DJ.
El objetivo es combinar deporte, recaudación y divulgación sobre una enfermedad rara y poco conocida. Quienes no puedan acudir también podrán realizar una donación a través de la plataforma habilitada por la organización, mientras que todo lo recaudado en barras, actividades y sorteos se destinará igualmente a DEBRA. Comercios, empresas y municipios de la comarca se han implicado además aportando productos y recursos para aumentar la recaudación.