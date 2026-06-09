Día de fiesta en san clemente con motivo del desfile que ha mostrado los progresos del curso de confección

Enorme día de fiesta en San Clemente con motivo de la celebración del desfile final del curso de confección de vestuario a medida en textil y piel que ha servido como colofón a esta acción formativa.

De este modo, se pudieron mostrar ante un público muy participativo, los progresos desarrollados durante los meses de celebración de esta acción formativa en la que se han combinado teoría y práctica.

Han sido quince alumnas las que se han formado mediante este certificado de profesionalidad que prepara a estas personas para su inserción laboral en este sector.

Este certificado ha sido organizado por el Departamento de Formación de CEOE CEPYME Cuenca, con la colaboración de la Asociación de Empresarios de San Clemente y Comarca, y ha sido financiado por el ministerio de Trabajo y Economía Social y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

De hecho, se ha demostrado que es un sector con una alta empleabilidad, pues el sector del comercio tiene mucha presencia en San Clemente y gracias al trabajo desarrollado en anteriores años de este mismo certificado se han podido abrir algunas empresas.

Además, se trata de un sector donde predomina la mujer, y por lo tanto es un foco de empleabilidad femenino y por lo tanto también un instrumento para fijar población.

Desfile final

En el desfile final, que ha sido posible gracias a la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento de San Clemente, se ha registrado una gran participación del público.

En este desfile además se ha contado con un fuerte respaldo institucional con la presencia de la Directora General de Formación para el Ámbito Laboral de Castilla-La Mancha, Marta Roldán así como la delegada provincial de la consejería de Economía, Empresas y Empleo, Arantxa Poveda.

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Además, también hubo representación de CEOE CEPYME Cuenca a través del director del Departamento de Formación, Francisco Javier Cuesta, y el presidente de ACESANC, Juan Manuel Patiño.