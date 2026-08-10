El PP denuncia el colapso del servicio provincial de residuos en Cuenca por falta de previsión

El Partido Popular de Cuenca denuncia el colapso que atraviesa el área de Medio Ambiente de la Diputación provincial, apuntando a un "problema serio de planificación y gestión" en el servicio de recogida de residuos. Según los populares, la falta de previsión de la institución provincial está generando una situación de incertidumbre en los ayuntamientos y desorden entre los trabajadores.

La gota que ha colmado el vaso, señalan desde el PP, han sido los recientes problemas registrados en las estaciones de transferencia. Por un lado, la Diputación ha comunicado a la Mancomunidad del Záncara que, debido a averías en las plataformas, todas las descargas deberán realizarse en Las Pedroñeras, lo que supone desplazamientos extra de unos 20 kilómetros. Por otro lado, denuncian que la planta de Cañaveras dejó de funcionar el pasado 5 de agosto sin previo aviso, obligando a trasladar los residuos a Cuenca capital, lo que implica hasta 50 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta.

Desde las filas populares critican que estos cierres provocan un efecto dominó que castiga directamente a los municipios: rutas con hasta 100 kilómetros adicionales por viaje, mayor gasto de combustible, incremento de horas de trabajo, desgaste de la flota de vehículos y un impacto medioambiental paradójico al aumentar las emisiones por el transporte de la basura. Para el PP, el problema de fondo radica en la "incapacidad" del equipo de Gobierno de la Diputación para sacar adelante la licitación del contrato de explotación de estas estaciones de transferencia. Al estar prorrogado durante toda la legislatura, la empresa adjudicataria trabaja sin la seguridad jurídica necesaria para acometer inversiones o planificar reparaciones preventivas durante los meses de invierno.

Ante esta situación, el Partido Popular exige total transparencia a la Diputación para conocer el estado real de todas las plantas de la provincia, advirtiendo de que el cierre de infraestructuras estratégicas ya no puede tratarse como incidencias aisladas. Finalmente, demandan un calendario claro de actuaciones para recuperar la normalidad y garantizar a los ciudadanos un servicio esencial sin los actuales "sobresaltos".