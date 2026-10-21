David Sánchez González dará vida al cartel del Carnaval de Cuenca 2027, que se celebrará del 6 al 13 de febrero

La Asociación Amigos del Carnaval de Cuenca ha elegido al diseñador y escultor conquense David Sánchez González como cartelista del Carnaval de Cuenca 2027, que se celebrará del 6 al 13 de febrero, organizado por la entidad junto al Ayuntamiento de Cuenca a través de la Concejalía de Festejos.

El artista será el encargado de crear la imagen anunciadora de las fiestas, “en una apuesta por el talento local y por una propuesta artística que combine el patrimonio, la tradición y la creatividad con el espíritu festivo de una de las celebraciones más participativas de la ciudad”, señalan desde la entidad.

Ingeniero en Diseño Industrial de formación, David Sánchez González ha construido una trayectoria profesional en la que el diseño, el modelado 3D y la escultura se complementan para dar forma a creaciones cargadas de significado. Su trabajo mantiene una estrecha vinculación con Cuenca, sus pueblos y su patrimonio, tomando como inspiración elementos de la historia, la cultura y la identidad conquense. Entre sus obras destacan el trofeo del Festival de Otoño de Cuenca y el del Concurso Fotográfico de la Catedral, además de diferentes reproducciones y esculturas que pueden encontrarse en distintos puntos de la provincia.

Esta filosofía artística también se refleja en ‘Maese’, su taller creativo, desde el que combina las herramientas y tecnologías actuales con la recuperación y reinterpretación del patrimonio. Una manera de entender la creación que ha resultado determinante para la Asociación Amigos del Carnaval de Cuenca, que busca una imagen capaz de transmitir la esencia de una fiesta en constante transformación, donde la imaginación, el humor y la participación ciudadana conviven con las tradiciones.

Una obra que trascenderá el cartel para convertirse en el trofeo del Carnaval

La designación de David Sánchez González como cartelista llegará acompañada de una importante novedad para el futuro de la celebración. La figura escultórica que protagonice el cartel del Carnaval de Cuenca 2027 será materializada en una pieza tridimensional que se convertirá en el trofeo oficial de la Asociación Amigos del Carnaval. Esta creación será reproducida para distinguir a los premiados de los diferentes concursos organizados durante las fiestas, tanto en la edición de 2027 como en las posteriores.

Con esta iniciativa, la Asociación pretende que el diseño del cartel trascienda su función anunciadora y se convierta en un elemento permanente de la identidad del Carnaval conquense. De esta forma, la obra de David Sánchez González no solo representará visualmente la edición de 2027, sino que dejará un legado artístico que perdurará en el tiempo y acompañará a los protagonistas de las diferentes competiciones y actividades de la programación carnavalesca.

La Asociación Amigos del Carnaval de Cuenca considera que el cartel de las fiestas debe ser mucho más que una imagen promocional. “Debe provocar, sugerir, identificar y transmitir el carácter de una celebración que transforma durante varios días las calles y plazas de la ciudad en escenarios de creatividad, convivencia y diversión. Por ello, la elección de un artista vinculado al patrimonio y a la creación escultórica supone una oportunidad para reforzar la personalidad propia del Carnaval de Cuenca y dotarlo de un nuevo símbolo reconocible”, indican.

Desde la Asociación han querido agradecer a David Sánchez González su implicación y entusiasmo ante este proyecto, al tiempo que invitan a conquenses y visitantes a participar en una nueva edición del Carnaval que, del 6 al 13 de febrero de 2027, volverá a llenar la ciudad de color, imaginación y tradición.