CSIF denuncia la falta de información a las trabajadoras de Perfumerías Avenida en Cuenca ante un ERE nacional

Falta de información y cierre previsto

El responsable de empresa privada de CSIF en Cuenca, Jorge Rodríguez, ha denunciado a las puertas del establecimiento la escasa información recibida por las trabajadoras del centro conquense en el marco de un ERE de ámbito nacional. Según ha explicado, el cierre de la tienda estaría previsto para mediados o finales del próximo mes de julio.

Afectación en Cuenca y cifras del ERE

Rodríguez ha señalado que el expediente afectaría a varios cientos de trabajadores en España, con cifras que oscilan entre 300 y 600 según distintas fuentes. En el caso de Cuenca, la plantilla está formada por unas cuatro personas con alrededor de cinco años de antigüedad.

Críticas al proceso de negociación

El sindicato denuncia que las trabajadoras no han tenido opción real de participación ni de ser escuchadas en el proceso, y que la empresa ha comunicado el cierre sin ofrecer alternativas para el centro conquense. Además, critican la falta de comunicación entre provincias afectadas, lo que dificulta la coordinación sindical.

Impacto del comercio electrónico y defensa del empleo físico

La empresa justifica el ERE en el crecimiento del comercio electrónico frente al comercio tradicional, algo que CSIF rechaza, defendiendo el valor de la atención presencial y el asesoramiento en tienda como parte esencial del servicio.

Posibles recolocaciones y acciones futuras

Desde el sindicato advierten de que las posibles recolocaciones implicarían desplazamientos de más de 200 kilómetros, con el consiguiente impacto personal y económico. CSIF asegura que ya trabaja en coordinación con otros territorios afectados y que estudia posibles acciones judiciales una vez avance el proceso de negociación.