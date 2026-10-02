El Club Voleibol Cuenca inicia la temporada con el objetivo de pelear por la fase de ascenso

El Club Voleibol Cuenca levanta este sábado el telón de una nueva temporada en Primera Nacional Masculina. Los de Mario Abdala comenzarán la competición en casa, a las 19:00 horas en el Polideportivo San Fernando, con un derbi regional ante el ADV Miguelturra.

El conjunto conquense llega al estreno con buenas sensaciones después de conquistar el Trofeo Junta de Comunidades, donde fue capaz de remontar un 0-2 y terminar imponiéndose por 3-2. Para su capitán, Cristian Alonso, aquel encuentro demostró la capacidad del equipo para reaccionar ante situaciones adversas.

La plantilla presenta dos incorporaciones y mantiene una importante presencia de jugadores formados en Cuenca. “Somos un equipo muy joven, con experiencia, ilusión, compromiso y trabajo”, explica Alonso, que reconoce que el objetivo es intentar mejorar lo conseguido la pasada campaña.

Y el listón está alto. El Club Voleibol Cuenca terminó el pasado curso en quinta posición, la mejor clasificación de su historia en Primera Nacional, quedándose cerca de disputar la fase de ascenso.

“El objetivo que nos ha marcado el presidente es intentar luchar por llegar a la fase de ascenso”, reconoce el capitán. No obstante, Alonso pide avanzar paso a paso ante una plantilla todavía en construcción: el primer reto será competir y consolidar el equipo antes de mirar más arriba.

Dos incorporaciones para elevar el nivel

Entre las novedades aparecen José Laercio, con experiencia formativa en Brasil y Portugal, y el colocador argentino Valentín Lombardo.

Alonso destaca de ambos su compromiso y experiencia y considera que aportarán “un plus de calidad” a una plantilla cuyo núcleo continúa estando formado por jugadores conquenses.

Precisamente la cantera vuelve a ser una de las principales bazas del club. Alonso, como uno de los veteranos y capitán del equipo, asume también el papel de acompañar a los más jóvenes en su adaptación a la categoría y transmitirles la experiencia acumulada durante sus años en Primera Nacional.

El equipo afrontará además una temporada marcada por los largos desplazamientos, con rivales de Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Málaga y Cáceres. La presencia de conjuntos nuevos hace que todavía resulte difícil para la plantilla identificar cuáles serán los principales candidatos a ocupar las primeras posiciones.

El primer examen llegará este sábado frente a un viejo conocido, el ADV Miguelturra. Alonso espera “un partido muy luchado, muy competitivo” ante un rival al que considera especialmente difícil por su capacidad defensiva.

El Club Voleibol Cuenca quiere también prolongar su fortaleza en San Fernando. La pasada temporada únicamente perdió uno de los once partidos disputados en casa, una dinámica que pretende mantener con el apoyo de la afición.

“Siempre damos espectáculo para bien y para mal, nunca hacemos partidos aburridos”, bromea su capitán, que invita a los conquenses a acercarse este sábado a San Fernando para acompañar al equipo en el inicio de una temporada en la que el club quiere volver a dar un paso adelante.